Habeck: „Ich bin auch nicht zufrieden mit der Bundesregierung“

Was, wenn die USA Kiew fallen lassen?

„Unter Trump als Präsident wird die Ukraine keine Gegenoffensive so wie jetzt mehr führen können“

Was, wenn Trump die USA-Wahl gewinnt und Kiew fallen lässt? Er ist nicht der einzige Republikaner, der sich um das Präsidentschaftsamt bewirbt und die Hilfen für die Ukraine nicht länger in diesem Umfang fortsetzen will. Die US-Wahl könnte am Ende über das Überleben der Ukraine entscheiden.