„RND vor Ort“ mit Wirtschaftsminister Robert Habeck

Kiel. „Wir haben Handlungsbedarf“, sagte Vizekanzler und Wirtschafts­minister Robert Habeck in der vergangenen Woche – und meinte die Wärmewende, bei der Deutschland spät dran sei. Künftig wird in Deutschland deswegen ab 2024 der Einbau von Öl- und Gasheizungen verboten. Das entsprechende Gebäude­energie­gesetz und der Heizungs­tausch sind in der Ampel noch immer hochumstritten – obwohl es das Kabinett bereits passiert hat.

Im Livestream verfolgen: Robert Habeck bei „RND vor Ort“

Robert Habeck verteidigt sein Gesetz – und er kann am Freitag, den 28. April erklären, wieso. Dann ist der Vizekanzler, Wirtschafts- und Klimaschutz­minister um 19.30 Uhr live zu Gast bei „RND vor Ort“ in Kiel. In unserer Talkreihe spricht Habeck über seine Sicht der Dinge im Heizungsstreit und über die atmosphärischen Turbulenzen innerhalb der Ampelkoalition.

Verfolgen Sie den Talk hier im Livestream. Habeck stellt sich den Fragen der RND-Chefredakteurin Eva Quadbeck und der Chefredakteurin der „Kieler Nachrichten“, Stefanie Gollasch.

Auch „KN“-Leserinnen und ‑Leser können Fragen stellen

Im „RND vor Ort“-Talk soll es nicht nur um die große Bundespolitik gehen. Auch die „KN“-Leserinnen und ‑Leser können Fragen stellen, die sie in ihrer Region besonders beschäftigen.

Das Talkformat findet bereits zum zwölften Mal statt. Zuletzt stellte sich der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz in Rostock vor Leserinnen und Lesern der „Ostsee-Zeitung“ den Fragen des RND. Im vergangenen Jahr hatte das RND unter anderem auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Leipzig oder Finanzminister Christian Lindner (FDP) getroffen.