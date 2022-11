Robert Habeck: Deutschland darf im Umgang mit China nicht naiv sein

G20 ohne Putin – eine Chance für die Welt

Russlands Staatschef hat seine Teilnahme bei G20 abgesagt – also wird der Gipfel über ihn reden statt mit ihm. Genau darin liegt weltpolitisch eine Chance. Immer mehr Staaten ahnen: Eine Politik an Putin vorbei könnte sich lohnen, der Kriegsherr in Moskau stört auf Dauer die Geschäfte.