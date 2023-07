Schlechte Umweltbilanz: Habeck fordert Aufklärung vor dem Pkw-Kauf

Newsletter „Klima-Check“

Ein Super-GAU für die Meere!?

In der Atomruine Fukushima geht der Platz aus. Zu viel radioaktives Kühlwasser hat sich gesammelt, das nun gefiltert im Pazifik entsorgt werden soll. Was bedeutet das für die Unterwasserwelt? Außerdem in diesem Newsletter: Abkühlung für überhitze Dachgeschosswohnungen und ein neuer Blitzjäger im All.