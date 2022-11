„Die Weltgemeinschaft bewegt sich nicht schnell genug“: Habeck fordert von Klimakonferenz Ergebnisse

Am Sonntag beginnt die Weltklimakonferenz in Ägypten und Robert Habeck hat Erwartungen an diese formuliert. Der für Klimapolitik zuständige Bundesminister mahnt, dass bisher nicht genug geschehen sei.

Berlin. Kurz vor dem Beginn der Weltklimakonferenz in Ägypten hat Bundesklimaminister Robert Habeck (Grüne) die Dringlichkeit von Maßnahmen gegen die Erderwärmung betont. „Die Weltgemeinschaft bewegt sich nicht schnell genug in Richtung Klimaneutralität“, sagte Habeck in einer am Samstag auf Twitter veröffentlichten Videobotschaft.

Die Tendenz sei „eher so, dass man wirklich vor der Größe der Aufgabe langsam erschauert“. Beim Klimaschutz gehe es nicht darum, das Klima selbst zu schützen, sondern um das Überleben der Menschheit, betonte Habeck. „Klimaschutz ist Menschenschutz - und das ist, glaube ich, nicht allen in der Dringlichkeit klar.“

Vor diesem Hintergrund müsse die Weltklimakonferenz COP27 in diesem Jahr „Ergebnisse bringen“, die dann wiederum in konkretes Handeln umgesetzt werden müssten, erklärte Habeck.

Habeck sieht Deutschland in der Verantwortung

Hier komme Deutschland, das für ungefähr zwei Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, eine wichtige Rolle zu. Wenn Deutschland es mit all seinen technischen und finanziellen Möglichkeiten nicht hinbekomme, Klimaschutz jetzt umzusetzen, dann würden sich die anderen 98 Prozent ebenfalls nicht daran beteiligen, mahnte Habeck.

Die Weltklimakonferenz tagt vom 6. bis zum 18. November im ägyptischen Scharm el Scheich. Auf der sogenannten COP27 (Conference of the Parties) treffen sich die 198 Vertragsstaatsparteien der Klimarahmenkonventionen bereits zum 27. Mal.

RND/dpa

