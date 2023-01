﻿Robert Habeck: ein Mann sieht gelb

Mit keinem Kabinettskollegen hat Vizekanzler Robert Habeck im ersten Jahr der Ampelregierung so viel gestritten wie mit Finanzminister Christian Lindner. Es brauchte 200 Milliarden Euro, um den Streit zu entschärfen. Doch nun rückt ein anderer Liberaler in Habecks Fokus. Das Porträt einer toxischen Beziehung.

Es gibt da dieses Foto, in das schon so vieles hineininterpretiert worden ist. Volker Wissing hat es mit dem Handy gemacht. Spät am Abend des 28. September 2021, zwei Tage nach der Bundestagswahl. Neben Wissing sind auf dem Bild FDP-Chef Christian Lindner und die beiden Grünen-Spitzenleute Annalena Baerbock und Robert Habeck zu sehen. Alle vier schmunzeln.

„Auf der Suche nach einer neuen Regierung loten wir Gemeinsamkeiten und Brücken über Trennendes aus. Und finden sogar welche. Spannende Zeiten“ – mit diesem Satz sendeten die vier die Aufnahme nahezu zeitgleich in die Öffentlichkeit. Dort verfehlt das Bild seine Wirkung nicht. Schon bald wird über die Zitruskoalition philosophiert und darüber, dass sich ein Kanzler warm anziehen müsse, wenn sich das grün-gelbe Quartett einig sei.

Streit in der Ampel: Gab es die Harmonie jemals?

16 Monate sind seit der Aufnahme vergangen. Doch so einig wie in dieser ersten Nacht waren sich die vier von dem Bild nie wieder. Vielleicht auch, weil die Harmonie schon damals mehr Schein als Sein war.

Das Verhältnis zwischen Baerbock und Habeck war seit dem Streit über die grüne Spitzenkandidatur schwer angeschlagen, der vergurkte Wahlkampf hatte die Sache kaum besser gemacht. Und auch mit Lindner war Habeck immer wieder aneinandergeraten.

Es war der Zauber des Anfangs einer neuen Regierung, der all die kulturellen Unterschiede, persönlichen Animositäten und inhaltlichen Streitpunkte überstrahlte. Und natürlich hatte auch die Aussicht auf ein Ministeramt zu der guten Stimmung beigetragen. Die hielt genau so lange an, bis Russland den Krieg gegen die Ukraine begann, Europa in eine der größten Krisen der Nachkriegsgeschichte stürzte und die neue Bundesregierung gleich mit.

Worüber haben FDP und Grüne seitdem nicht alles gestritten? Tankrabatt, Atomkraftwerke, Steuersenkungen, Preisbremsen, Gewinnabschöpfungen – und immer wieder: Geld. Im ersten Jahr der Koalition gab es kaum ein Thema, bei dem Lindner und Habeck nicht über Kreuz lagen. Die beiden wurden zu den größten Gegenspielern der Regierung, Antipoden der Ampel.

Ein Bild aus heiteren Zeiten: Volker Wissing, Annalena Baerbock, Christian Lindner und Robert Habeck

Entschärft wurde dieser Konflikt erst am 29. September – genau ein Jahr nach dem berühmten Foto. An diesem Tag saßen Lindner und Habeck gemeinsam im Kanzleramt und kündigten einen 200 Milliarden Euro großen Abwehrschirm gegen die Krise an, den Doppelwumms. Das viele Geld hat manches einfacher gemacht. Es hat die Inflation gedämpft, die Menschen beruhigt und den Streit zwischen Habeck und Lindner befriedet.

Nun also Habeck gegen Wissing

Dafür hat Habeck nun Ärger mit der vierten Person auf dem Bild, FDP-Mann Volker Wissing, inzwischen Bundesminister für Digitales und Verkehr. Es geht um Habecks zweites großes Thema neben der Wirtschaft: den Klimaschutz. Die Vorgängerregierung hatte ein Gesetz verabschiedet, das für jeden Sektor – von der Industrie über die Landwirtschaft und den Verkehr bis hin zum Bau – eigene Ziele zur Reduzierung des Treibhausgasausstoßes festlegt. Habeck findet das Gesetz gut. Aus seiner Sicht ist es das Einzige, was die Große Koalition für den Klimaschutz auf die Reihe gebracht hat.

Wissing findet das Gesetz überarbeitungswürdig. Das dürfte damit zusammenhängen, dass der Verkehr am weitesten von der Erreichung seiner Ziele entfernt ist. Schon 2021 hatten Autos, Lastwagen, Flugzeuge, Schiffe und Bahnen mehr Klimagase ausgestoßen als vorgesehen. Laut Schätzung der Denkfabrik Agora Energiewende ist die Lücke zwischen und Vorgabe und Realität im vergangenen Jahr noch einmal gewachsen.

Das Gesetz schreibt vor, dass beim Verfehlen der Klimaziele ein Sofortprogramm vorgelegt werden muss, um langfristig auf den Pfad der CO2-Minderung zurückzukehren. Wissing hat ein solches Programm vorgelegt, der Expertenrat der Bundesregierung allerdings hat es als nicht ausreichend zurückgewiesen. Seitdem schmollt der Minister und verweist immer wieder auf seinen eigenen Expertenbeirat, der die Vorschläge für ausreichend erachtet.

Als Wissing in dieser Woche in der ARD-Sendung „Maischberger“ mit den Widersprüchen konfrontiert wurde, zeigte er auf Habeck. Der habe ja versprochen, ein großes Klimaschutzprogramm zur Erreichung der Ziele bis 2030 vorzulegen und das im vergangenen Jahr nicht geschafft. Dass Habeck allerdings vor allem auf weitergehende Vorschläge von ihm wartet, sagte Wissing nicht.

Die Fronten sind verhärtet, dabei könnten sich die beiden Minister vom Schreibtisch beinahe zuwinken. Nur 300 Meter liegen zwischen dem Verkehrs- und dem Wirtschaftsministerium in Berlin-Mitte. Wer sich auf den Weg macht, entdeckt eine Bäckerei, ein Restaurant oder aber läuft durch den Invalidenpark, wenn es ganz schnell gehen muss.

Bundeswirtschaftsminister Habeck verteidigt Räumung von Lützerath Robert Habeck hat die Vereinbarung für den Kohleausstieg im Westen und damit die Aufgabe des Ortes Lützerath verteidigt.

Habeck soll die Strecke schon oft gelaufen sein. Es habe viele Vier-Augen-Gespräche zwischen ihm und Wissing in der Sache gegeben, heißt es im Wirtschaftsministerium. Doch deren einziger Erfolg sei gewesen, dass Wissing inzwischen einräume, dass es überhaupt eine Lücke bei der Erreichung der Klimaziele im Verkehr gebe. Zu mehr sei der Liberale nicht bereit gewesen.

Auch auf der Arbeitsebene behaken sich die beide Ministerien. Im Verkehrsministerium sind bis zu den Staatssekretären viele wichtige Positionen noch von CSU-Ministern besetzt worden. Habeck hingegen hat sein Ministerium komplett umgebaut und viele aus der Umweltbewegung installiert. Die kulturellen Unterschiede sind groß.

Hinzu kommt, dass das Wirtschaftsministerium angesichts des Krieges in der Ukraine und der Energiekrise unter besonders großem Druck arbeitet. „Es ist jetzt kein Scheiß, den ich erzähle: Die Leute werden krank. Die haben Burnout, die kriegen Tinnitus“, sagte Habeck im vergangenen Jahr. Zeit und Geduld für den Austausch mit anderen Häusern sind in dieser Lage begrenzt.

Die Grünen wiederum machen es dem Verkehrsministerium nicht einfach. Mehr als 45 schriftliche Fragen haben Abgeordnete der Ökopartei im vergangenen Jahr an das Wissing-Ministerium geschickt. Eine Praxis, die traditionell eher Oppositionsarbeit ist und nicht gegen den eigenen Koalitionspartner eingesetzt wird. Bei der FDP sorgt das für Kopfschütteln.

Womöglich ist der entscheidende Fehler schon in den Koalitionsverhandlungen begangen worden. Die Grünen hatten das Verkehrsministerium eigentlich selbst besetzen wollen. Anton Hofreiter, erfahrener Verkehrspolitiker seiner Fraktion, sah sich schon als zukünftiger Minister. Bei der Verteilung der Ressorts aber fiel das Haus in die Hände der FDP. Dabei war damals schon klar, dass der Verkehrssektor eines der Sorgenkinder beim Klimaschutz ist. Laut Klimaexpertenrat, den die Bundesregierung eingesetzt hat, konnte Deutschland seine Treibhausgasemissionen in den Jahren 2000 bis 2021 um 27 Prozent reduzieren – der Verkehrssektor jedoch nur um 18 Prozent.

Habeck gegen Wissing: Immer wieder das Tempolimit

Ein grüner Verkehrsminister würde wohl auf ein Tempolimit oder die stärkere Besteuerung von Spritfressern drängen. Beides jedoch hat FDP-Chef Lindner ausgeschlossen. Deshalb bleibt der Ökopartei nichts anderes übrig, als den Druck auf die Liberalen zu erhöhen.

Anfang des Jahres hat Habeck Wissing öffentlich ermahnt – wenn auch nur indirekt. Er wolle in diesem Jahr deutliche Fortschritte beim Klimaschutz im Verkehr erzielen, sagte der Grünen-Politiker. Es müsse noch eine große Lücke geschlossen werden. „Jetzt müssen wir sehen, wie wir da in diesem Jahr weiterkommen.“

Andere Vertreter aus Habecks Partei werden deutlicher. Die Grünen-Bundestagsfraktion forderte den Verkehrsminister persönlich auf, „ein Programm vorzulegen, wie er die Emissionslücke schließen will“. Grünen-Politiker Gelbhaar sagt dem RND: „Die aktuelle Blockade steht im klaren Widerspruch zum Klimaschutzgesetz.“ Als Staatsdiener müsse er sich an das Klimaschutzgesetz halten.

Die FDP weist das immer wieder zurück. Die Liberalen wollen das Klimaschutzgesetz von Grund auf anpassen. Nach Vorstellung der FDP soll man künftig gewisse Ziele miteinander verrechnen können. Wenn also etwa die Industrie mehr CO2 einspart als vorgesehen, könnten im Verkehr die Vorgaben gelockert werden, so die Idee. Dahinter steckt die Sorge, dass Wissing am Ende der Buhmann sein könnte, wenn die Klimaziele nicht erreicht werden.

„Für den Klimaschutz ist wichtig, dass Emissionen eingespart werden, wo das geschieht ist zweitrangig. Die flexible Gestaltung ermöglicht, Maßnahmen effizienter zu gestalten und sie können dort vorgenommen werden, wo sie die geringsten Kosten verursachen“, sagt der klimaschutzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Olaf in der Beek, dem RND. „Im Koalitionsvertrag haben wir uns darauf verständigt, dass wir die Sektorziele streichen, zu einer mehrjährigen Gesamtrechnung übergehen und dann Tempo beim Klimaschutz machen. Das Wirtschaftsministerium muss nun zeitnah einen Vorschlag vorlegen, damit das neue Klimaschutzgesetz und ein daran gekoppeltes Klimaschutzsofortprogramm so schnell wie möglich beschlossen werden können“, fordert der Liberale.

Das wiederum lehnen die Grünen ab. Sie haben die Sorge, dass sich die Ressorts am Ende nicht genug anstrengen werden. Und im Übrigen habe man sich mitnichten auf die Abschaffung der Sektorziele verständigt. „Wir werden das Klimaschutzgesetz nicht entkernen“, sagt Gelbhaar und betont gleichwohl, eine Gesamtbetrachtung mache zusätzlich Sinn.

Nur hinter vorgehaltener Hand lassen Spitzengrüne eine gewisse Verhandlungsbereitschaft hinsichtlich einzelner Jahresziele erkennen. Bevor man darüber reden könne, müsse Wissing aber erst mal grundsätzliche Vorschläge für zusätzliche Einsparmöglichkeiten vorlegen. Doch es sieht derzeit nicht danach aus, dass er diese bald liefern wird.

Die Grünen revanchieren sich, indem sie Herzensprojekte der FDP wie die Beschleunigung von Verkehrsprojekten blockieren. Schon mehrmals ist das Gesetz, das in der Ressortverantwortung von Wissing liegt, von der Kabinettsplanung genommen worden, weil die grüne Umweltministerin Steffi Lemke ihr Veto eingelegt hat. Nach RND-Informationen soll das Gesetz nun im Koalitionsausschuss verhandelt werden. Die Liberalen ärgern sich. Immerhin hätten sie das Gesetz zum Bau der LNG-Terminals schnell durchgewunken. Und nun blockierten die Grünen.

Wissing hingegen stellt seinerseits das Machtwort des Bundeskanzlers in der Atomdebatte infrage. „Wir brauchen jetzt keinen politischen Streit und keine Rechthaberei, sondern wir brauchen eine fachliche Antwort auf die Frage, wie wir stabile und bezahlbare Energieversorgung sicherstellen können und gleichzeitig unsere Klimaschutzziele erreichen“, sagte er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und forderte die Einrichtung einer Expertenkommission.

Es war ein unverhohlener Angriff auf Scholz Richtlinienkompetenz – und auf Habeck, in dessen Zuständigkeit die Energieversorgung in Deutschland lieht. Die Frage, ob eine solche Kommission eingerichtet würde, kanzelte Habeck diese Woche in einem Fernsehinterview grimmig mit einem kurzen „Nein“ ab.

Unabhängig vom Ausgang des Streits, scheint eine Sache sicher: Ein weiteres Viererfoto wie 2021 wird es so bald nicht geben.