Habeck im Heizungsstreit kompromissbereit - scharfe Kritik an Springer-Chef Döpfner

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zeigt sich im Heizungsstreit mit der FDP kompromissbereit. „Übergangsfristen kann man verhandeln, soziale Abfederungen erhöhen“, sagte der Grünen-Politiker am Freitagabend in Kiel beim Bühnentalk „RND vor Ort“ des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND). „Die Einkommensgrenze kann man sich noch einmal anschauen“, betonte Habeck. „Da wird sicherlich der Bundestag in seiner Weisheit noch etwas tun.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der wichtigste Punkt des Gebäudeenergiegesetzes, das weitgehende Einbauverbot neuer Öl- und Gasheizungen, sei allerdings nicht verhandelbar. „Das ist der Kern des Gesetzes, der kann nicht zerstört werden - ohne brauchen wir es nicht.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Habeck wies Forderungen aus der SPD zurück, die für Menschen ab 80 Lebensjahren geltende Ausnahme vom Einbauverbot für neue Gas- und Ölheizungen auf alle Rentnerinnen und Rentner auszudehnen. „Das finde ich nicht richtig“, sagte er. „Eine zu große zeitliche Ausnahme sollten wir nicht machen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Überragende Aufgabe unserer Generation, den Klimawandel aufzuhalten“

Er sei zuversichtlich, das gesamte in der Koalition beschlossene Gesetzespaket noch vor der Sommerpause durch das Parlament bringen zu können, sagte Habeck. „Ich gehe fest davon aus, dass die Einigung, die in der Koalition gefunden wurde, steht“, betonte er. „Die überragende Aufgabe unserer Generation ist es, den Klimawandel aufzuhalten. Daran wird man uns in den Geschichtsbüchern messen.“

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im Gespräch mit RND-Chefredakteurin Eva Quadbeck und Stefanie Gollasch, Chefredakteurin der „Kieler Nachrichten" (von links). © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Habeck wirbt für Industriestrompreis

Habeck warb in Kiel dafür, den Strompreis für die Industrie mit staatlichen Mitteln zu deckeln. „Die ganze Wirtschaft redet derzeit intensiv über einen Industriestrompreis, und ich denke, dass wir das machen müssen“, sagte er bei „RND vor Ort“. Das koste Geld, und dafür brauche es Einvernehmen in der Bundesregierung.

„Wenn wir die Preise deckeln, verlieren wir Geld, wenn wir sie nicht deckeln, verlieren wir womöglich die Industrien der Zukunft“, betonte er. Es gehe um einen Zeitraum von vier oder fünf Jahren, sagte der Wirtschaftsminister. Deutschland müsse aufpassen, dass Schlüsseltechnologien in dieser Zeit nicht nach China und in die USA abwanderten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Habeck räumt Fehler von Staatssekretär Graichen ein

Seinem wegen persönlicher Verflechtungen bei der Besetzung eines Spitzenpostens unter Druck geratenen Staatssekretär Patrick Graichen stärkte Habeck bei „RND vor Ort“ den Rücken. „Da ist ein Fehler passiert. Da beißt die Maus keinen Faden ab“, sagte der Wirtschaftsminister. Das sei keine schöne Situation.

Aber: „Patrick Graichen ist meiner Ansicht nach der Mann, der Deutschland vor einer schweren Energiekrise bewahrt hat.“ Er habe die Kohlekraftwerke ans Netz gebracht, die Atomkraftwerke länger laufen lassen und die LNG-Speicher wieder in eine gesetzliche Norm gebracht. „Es ist ein Fehler passiert. Für den zahlt er einen hohen öffentlichen Preis.“ Er habe aber herausragende Dienste im letzten Jahr geleistet.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Habeck sagte, er habe am Montag erfahren, dass der designierte neue Geschäftsführer der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur (dena), Michael Schäfer, Trauzeuge von Graichen war. Graichen war aber Mitglied einer Findungskommission, die Schäfer für den Posten vorgeschlagen hatte. Habeck sagte, Graichen hätte nicht an dem Auswahlprozess teilnehmen dürfen, weil er in einem engen Freundschaftsverhältnis zu Schäfer steht. Das Verfahren zur Neubesetzung des dena-Postens soll nun überprüft und gegebenenfalls neu aufgesetzt werden.

Habeck: „Hässliche“ Äußerungen von Springer-Chef Döpfner

Scharfe Kritik äußerte Habeck an den kürzlich bekannt gewordenen irritierenden Äußerungen des Vorstandsvorsitzenden des Axel-Springer-Konzerns, Matthias Döpfner, über Muslime und Ostdeutsche. Döpfner habe „sehr Hässliches“ über beide Bevölkerungsgruppen gesagt, sagte Habeck beim Bühnentalk des RedaktionsNetzwerks Deutschland „RND vor Ort“ in Kiel. „Ich finde, das gehört sich nicht. So möchte ich nicht, dass in diesem Land über Gruppen gesprochen wird“, sagte der Grünen-Politiker.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich bekomme sehr viel Kritik von Menschen, die meines Alters sind, die mein Einkommen haben und Westdeutsche sind. Und ich bekomme Zuspruch von Menschen aus Ostdeutschland“, betonte der Minister. Es sei ein Problem, einer Bevölkerungsgruppe politische Einstellungen zuzuschreiben und sie negativ zu bewerten, weil man glaube, „dass eine Ethnie, eine religiöse Zugehörigkeit oder eine ländliche Struktur den Menschen prägt“. Habeck: „Dann zerfällt uns das Land in lauter Einzelbestandteile“, sagte Habeck. Döpfner sei nicht irgendjemand, sondern der Vorsitzende eines großen Medienunternehmens.

RND/ani/feh/kd