﻿Vom beliebtesten Politiker Deutschlands zum gehassten „Mr. Wärmepumpe“: quo vadis, Robert Habeck?

Berlin/Dresden. Ein deutscher Weltmarkt­führer, der eine eigene Software für seine Produktion programmiert hat; ein Bundes­wirtschafts­minister, der sich in der riesigen, hellen Montagehalle vor Ort zeigen lässt, wie dort Teile gebaut werden, ohne die kein Windrad läuft; eine junge Auszubildende mit taffem Auftreten und rosa Strähnen im Haar, die dem Minister erklärt, warum sie keine technische Zeichnerin mehr wird, sondern digitale Produkt­designerin; und dazu strahlt draußen hellblauer Sommer­himmel: Alles an diesem Tourstopp von Robert Habecks Sommerreise wirkt wie dazu gemacht, ein Wohlfühl­termin für den Vizekanzler zu werden.

Nichts könnte Habeck gerade besser gebrauchen, nach den harten Monaten, die er hinter sich hat. Seit dem Frühjahr war er aus dem Tritt geraten, der Streit um das Heizungs­gesetz warf ihn endgültig aus der Spur. Mit dieser Sommerreise will er nun Abstand zum politischen Gezerre in Berlin gewinnen, den Blick auf die Praxis der deutschen Wirtschaft wenden, neue Ideen sammeln – und dabei sein ramponiertes Image reparieren, denn das direkte Gespräch mit dem Bürger ist seine Stärke. So sehen es jedenfalls Habeck und seine Fans.

Im sächsischen Penig besucht Habeck die Montagehalle der Flender-Industrie­getriebe. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Doch die Werkshalle, die er zum Abschluss der ersten Reisewoche besucht, gehört zum Getriebe­hersteller Flender – ein Erfolgs­unternehmen mit 170 Jahren wechselvoller Geschichte – und steht in Penig, mitten in Sachsen zwischen Leipzig und Chemnitz.

Und hier trifft ein Besucher wie Robert Habeck eben nicht auf Applaus und Selfiewünsche, sondern auf Arbeiter, die frustriert darüber sind, dass die mitgereiste Hauptstadt­presse sich nicht dafür interessiert, wie sie von hier aus den Weltmarkt aufmischen, sondern sich fragt, warum die AfD in der Region so hohe Umfragewerte hat. Über den sonnigen Werkshof wehen die Sprech­chöre einer versprengten Gruppe Anti-Habeck-Demonstranten und ‑Demonstrantinnen heran, auf ihrem Banner steht „Habeck zerstört unser Land“.

Die insgesamt knapp 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen einer Kundgebung der rechtsextremen Kleinstpartei Freie Sachsen demonstrieren vor dem Flender-Werkstor. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Und selbst der jungen Auszubildenden fällt, hinter dessen Rücken befragt, zu Habeck zuerst ein, dass sie daheim nun mal mit einer Ölheizung aufgewachsen sei und ihre Familie deshalb nicht alles nachvollziehen könne, was man sich da in Berlin so ausdenkt. Man darf das als diplomatische Umschreibung des Rufs verstehen, den Habeck hier genießt.

Doch als sie dem Minister dann vorführt, wie sie mit dem riesigen Touch­screen, der an ihrem ihrem Werkplatz in die Wand eingelassen ist, die Montage­pläne von Turbinen und Getrieben für die Produktion aufbereitet hat, und mit virtuellen Handbewegungen den Aufbau der Gerätschaften vorzeigt, wie Tom Cruise an den virtuellen Polizeiakten in „Minority Report“, da legt Habeck den Kopf schräg, verengt interessiert die Augen, nickt und stellt viele Fragen. „Ein bisschen wie eine Ikea-Bauanleitung in cool“, sagt er, die Auszubildende grinst. Wenn man ihn persönlich treffe, sei er schon sympathisch, gibt sie zu, als Habeck weitergeeilt ist.

Noch vor einem Jahr galt das als die Superkraft des Robert Habeck und der Wirtschafts­minister als beliebtester Politiker Deutschlands. Habeck war nahbar und nachdenklich. Er galt als bester Erklärer der Ampelpolitik, vor allem, weil er mit den Bürgern und Bürgerinnen auf Augenhöhe sprach – auch über eigene Schwierigkeiten und Zweifel. Selbst CDU-Chef Friedrich Merz schwärmte von diesem neuen Politikertypus, dem man „beim Nachdenken zuschauen“ könne.

Bevor er 2021 zum Vizekanzler von Olaf Scholz (SPD) und zum ersten Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz wurde, galt er als der womöglich einzige Grüne, der in Ostdeutschland erfolgreich Wahlkampf führen kann. Im Rest der Republik dachte noch im vorigen Sommer eine klare Mehrheit, Habeck wäre der bessere Kanzler gewesen als Scholz.

Vorbei, vorbei. Der Robert Habeck, der inzwischen die erste Woche seiner Sommerreise durch West- und Ostdeutschland absolviert und nun noch ein paar weitere Termine im Südwesten vor sich hat, kommt als Gestrauchelter. Nicht nur die Grünen, die 2021 noch Wahlkampf ums Kanzleramt geführt hatten, sind in allen bundesweiten Umfragen auf Platz vier abgestürzt. Auch Habecks Zustimmungs­werte sind ins Bodenlose gefallen, sogar Merz ist inzwischen beliebter. Laut aktuellem ARD-Deutschland­trend sind 69 Prozent der Deutschen mit seiner Arbeit unzufrieden – bei keinem Politiker ist dieser Wert höher.

Der Absturz kam etappenweise, und er hat Habecks persönlichen Blick auf die Politik nachhaltig verändert. Als der 1969 in Lübeck geborene Habeck vor 14 Jahren erstmals in den Schleswig-Holsteinischen Landtag einzog, damals noch mit halblangem Haar ohne jede graue Strähne, aber bereits mit der Vorliebe für schwarze Oberhemden, da zog er schnell überregionale Aufmerksamkeit auf sich: ein Doktor der Philosophie, Autor von originellen Romanen und Sachbüchern, ein Dichter und Denker, der bereits frischen Wind in die Kommunal­politik im Norden gebracht hatte.

Habeck war der frische Wind aus dem Norden

Er reklamierte für sich, die ausgetretenen Pfade verlassen, Bündnisse auch mit politischen Gegnern suchen und innerhalb der Grünen den Flügelstreit zwischen Linken und Realos überwinden zu wollen. Als er 2012 in Schleswig-Holstein Landesminister für die Energie­wende wurde, lernte er vor Ort, wie man Bauern und andere Bürger mitnimmt, wenn es um unbeliebte Windparks und Stromleitungen ging.

Das prägte seine Sicht auf die Politik, die für ihn das Suchen nach Interessen­ausgleich und nach dem besseren Argument wurde – was er zur rhetorischen Erfolgsformel perfektionierte, mit der er 2016 noch als medialer Außenseiter beinahe zum Grünen-Bundeschef wurde und nach diesem Achtungs­erfolg dann 2018 die Parteispitze übernahm. Gemeinsam mit Annalena Baerbock aus Niedersachsen. Es war der Beginn einer Erfolgs­geschichte, in der spätere Verletzungen und Enttäuschungen zugleich angelegt waren.

In der vergangenen Woche kreuzten sich die Sommereisen von Baerbock und Habeck in Dresden: Es war der erste gemeinsame Unternehmens­besuch, seit sie Minister sind. Aber der alte Zauber ist verschwunden. © Quelle: IMAGO/xcitepress

Als die beiden es 2021 unter sich ausmachen sollten, wer grüner Kanzler­kandidat wird, erhielt Habecks positiv-pragmatische Sicht auf die Politik womöglich erste Risse. Ihre Bewährungs­probe begann aber im Februar 2022 mit Russlands Angriff auf die Ukraine.

Es ist nur ein gutes Jahr her, dass ganz Deutschland ins brandenburgische Schwedt blickte: Auch da hat sich der Bundes­wirtschafts­minister für ein Gespräch mit den Arbeitern vor Ort angekündigt. Putins Gas­liefer­stopp und der deutsche Boykott von russischem Öl haben die örtliche Raffinerie, die halb Ostdeutschland versorgt, in Existenznot gebracht. Es ist Mai 2022, auch damals strahlt der Himmel blau, und auch da gibt man Habeck schnell zu verstehen, dass aus der Belegschaft kaum einer je grün gewählt hat.

Schwedt an der Oder: Bundes­wirtschafts­minister Robert Habeck spricht mit der Belegschaft der PCK-Raffinerie vor dem Hintergrund des geplanten Ölembargos der EU gegen Russland. © Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Habeck lässt die Betriebs­versammlung ins Freie verlegen, weil die Kantine zu klein für den Ansturm ist, und steigt dort im schwarzen Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln auf einen Tisch, damit man ihn gut hören kann. Detailliert erklärt er den Rettungsplan für das Werk, an dem sein Ministerium rund um die Uhr arbeite. Man suche alternative Lieferanten, werde den russischen Staatskonzern als Eigentümer aus dem Betrieb drängen und das Unternehmen neu aufstellen.

„Ich will Sie nicht verkackeiern und Ihnen auch nicht irgendwie den Himmel rosarot malen“, ruft Habeck den Arbeitern zu. „Es kann sein, dass es an irgendeiner Stelle hakt, es kann sein, dass irgendwas nicht funktioniert.“ Aber wenn sein Plan aufgehe, dann habe das Werk Zukunft und Perspektive. Auf eine skeptische Frage antwortet er: „Wenn Sie eine bessere Idee haben – her damit“, und scheint das nicht zickig zu meinen: Er werde jeden Vorschlag prüfen lassen.

Das Land vor der Gasmangellage gerettet

Der Auftritt verschafft ihm Respekt in Schwedt und viel Lob in den Medien. Und so geht es weiter, als er zum Kämpfer gegen die bundesweite Gas­mangel­lage und gegen den Kältewinter wird. Selbst, als Habeck sich dafür bei Schurken­staaten und Umwelt­sündern einschleimen muss, wächst sein Ansehen, weil er sein Hadern damit und mit der Widersprüchlichkeit unseres Lebensstils öffentlich ausstellt.

Die Stimmung kippt, als die FDP sich wenig später gegen die gesetzlich geplante Stilllegung der letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland stellt. Wochenlang zieht sich der Streit mit den Grünen hin, Habeck steht irgendwann als ideologischer Sturkopf da, erst dann beendet Scholz das Gezerre mit einem Machtwort. Habeck wird nun nicht mehr als besserer Kanzler gehandelt.

Im Herbst muss er einen Weg finden, jene Stadtwerke und Energie­versorger zu retten, denen durch die Gaspreise die Pleite droht. Die FDP ist gegen Hilfe aus dem Steuertopf, also erfindet Habeck zur Finanzierung eine Gasumlage für die Verbraucher und Verbraucherinnen – und wird nun auch von den Koalitions­partnern als realitätsferner Verbraucher­schröpfer hingestellt.

Selbst im Frühjahr, als sein Ministerium die Energiekrise abgewendet hat, erntet Habeck keine Lorbeeren. Im Februar verliert die FDP die dritte Landtagswahl in Folge und gibt öffentlich den Kurs aus, innerhalb der Ampel gegen die Grünen gegenzuhalten. „Da kann sich der Robert gehackt legen“, bringt es FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki auf den Punkt.

Habeck mit seinem einst wichtigsten Mann: Patrick Graichen, dem Staatssekretär im Bundes­ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der Höhepunkt der Streitigkeiten wird der öffentliche Kampf um Habecks Gebäude­energie­gesetz. Auch die FDP hatte, noch während der Angst vor einer Energiekrise, mehrfach einem schnelleren Ausstieg aus Öl- und Gasheizungs­nutzung zugestimmt. Zugleich blockierte sie Bundes­vorgaben für kommunale Wärmeplanungen, um die Freiheit der Städte nicht einzuschränken. Als ein erster Entwurf des Heizungs­gesetzes über die Springer-Presse bekannt und sofort skandalisiert wurde, gerät Habeck in eine Defensive, aus der er bis heute nicht mehr herausgekommen ist.

Zu allem Überfluss hat sein wichtigster Staatssekretär, Patrick Graichen, in seiner Personal­politik Dienstliches und Privates vermischt – zu spät begreift Habeck, dass er ihn opfern muss, auch wenn er die Kritik an den Vorgängen für eine überzogene Kampagne hält.

In TV-Interviews zeigt Habeck nun immer öfter Nerven, beklagt sich über Durchsteckereien und die Blockade der FDP und wirkt angefasst und überfordert. Am Ende stoppt das Bundes­verfassungs­gericht kurz vor der Sommerpause auch noch das Eilverfahren, in dem das Heizungs­gesetz beschlossen werden soll.

Und selbst für Klima­aktivisten und ‑aktivistinnen ist Habeck nun vom Hoffnungs­träger zum Feindbild avanciert: Als die Letzte Generation vor dem Wochenende wieder bundesweit Straßen blockierte, trugen die Aktivisten in etlichen Städten nicht nur Scholz-, sondern auch Habeck-Masken und dazu Schilder mit der Aufschrift „Wir brechen das Gesetz“.

Am Wochenende in Göttingen: Klimaaktivisten der Letzten Generation sitzen mit Masken von Bundeskanzler Scholz (links) und Wirtschafts­minister Habeck bei einer Sitzblockade auf einer Kreuzung vor einem Polizeiauto. © Quelle: Stefan Rampfel/dpa

Gemeint war das Klimaschutz­gesetz, und es muss Habeck als besonders fieser Schlag in die Magengrube vorkommen, dass ihn die FDP und der öffentliche Gegenwind sein Heizungs­gesetz so aufweichten, dass die Klimaziele für Gebäude verfehlt werden dürften – und er auch dafür noch sein Gesicht hinhalten muss.

Habeck ist niemand, der so was weglächelt. Selbst wenn er am Rande der Sommerreise dazu einen flotten Spruch versucht, klingt er dabei halb melancholisch und halb sarkastisch. In seinen Sommer­interviews und den Bürgerdialogen seiner Tour schlägt Habeck vor allem einsichtige Töne an. „Es ist etwas passiert in Deutschland“, sagt er bei Anne Will, „und das habe ich nicht rechtzeitig bemerkt, reflektiert, gespürt.“

Beim sommerlichen Bürgerdialog in Heidelberg räumt er ein, dass er wohl zu wenig mitgedacht habe, dass Veränderung immer auch eine „Zumutung“ sei: Bei all den Wenden – Energiewende, Verkehrswende, Wärmewende – „wird einem manchmal auch ein bisschen schwindlig“. Das sage er selbstkritisch, „robertkritisch“. Es sei eine politische Kraft­anstrengung, das Land zusammenzuhalten.

Das klingt, als ob er auch nach all dem Streit, all den Verletzungen und Tiefschlägen weitermachen wolle und könne wie bisher. Als ob der Politik­betrieb über den Sommer einfach ein bisschen entspannen und den Kopf kühlen müsse und dann gelinge das schon wieder mit der Habeck’schen Bündnissuche und der Kraft des besseren Arguments.

Doch wer auf die Zwischentöne in Habecks Reden achtet, spürt, dass dieser Blick auf die Politik bei ihm einem kühleren, vielleicht zynischeren gewichen ist.

Der neue Robert Habeck könnte einer sein, der nicht mehr den Kompromiss mit der FDP lobt, sondern der darauf verweist, dass die Liberalen ein Heizungs­­gesetz verhindern wollten – und dass es nun ja wohl komme. Der zur neuen Anti-Grünen-Polemik von Friedrich Merz nur noch milde lächelnd von „intellektueller Schwäche“ spricht, „weil die CDU ja in der Hälfte der Bundes­länder mit den Grünen regiert“ – und der es gewiss nicht noch einmal dazu kommen lässt, dass Annalena Baerbock allein das letzte Wort über die grüne Spitzen­kandidatur hat.

Auf seiner Sommerreise kommt es zu einem gemeinsamen Auftritt mit seiner ehemaligen Vertrauten, mit der er die Grünen harmonisch wie nie geführt hat, die dann aber ihre Kanzler­kandidatur verstolperte – und nun trotzdem mit einem zweiten Anlauf plant, wie man aus der Partei hört. Man hört auch, dass Habeck das verhindern will, weil er sich nun an der Reihe wähnt.

In Dresden besuchen die beiden Ende voriger Woche gemeinsam Deutschlands modernste Mikrochipfabrik, Infineon. Die Hauptstadt­presse ist busseweise angereist, um ihren ersten gemeinsamen Unternehmens­besuch als Minister und also als Konkurrenten zu beobachten. Die Teams um die beiden Spitzengrünen sind sehr stolz auf diesen Termin.

Hinter den Kulissen geht’s um die nächste Spitzenkandidatur

Doch der gemeinsame Auftritt beweist nur, was alle denken: Aus Baerbock und Habeck wird in diesem Leben kein Dreamteam mehr. Der Zauber, die alte Leichtigkeit ist dahin, er nennt sie vor den Kameras „die Außen­ministerin“, sie kontert mit „der Wirtschafts­minister“ und fährt ihm über den Mund, als er eine Frage für ihren Geschmack zu ausführlich beantwortet.

Robert Habeck (links) besucht gekleidet in einen Schutzanzug gemeinsam mit Annalena Baerbock (rechts) den Reinraum in der Chipfabrik von Infineon in Dresden. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa-Pool/dpa

Danach macht sie bei der Besichtigung der Mikrochip­produktion selbst in einem Ganzkörper­anzug, der Staubpartikel fernhalten soll und nur die Augen nicht bedeckt, noch eine gute Figur. Die B-Note ist ihre Stärke.

Doch Habeck hat gerade in einem längeren Monolog davor gewarnt, den Klimaschutz zum Kulturkampf­thema werden zu lassen. Er sprach von Innovations­freudigkeit, von Wirtschafts­kraft und der Fähigkeit zum Konsens. Es klang schon fast wieder wie der alte Habeck. Nur noch etwas eingerostet.