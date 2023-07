﻿Warum die Ablehnung gegenüber den Grünen auch in Sachsen zunimmt

Dresden. Eigentlich müsste Mathias Hammer vor Freude in die Hände klatschen. Die Grünen sind seit 2019 in Sachsen in der Regierung, seit 2021 auch im Bund – und treiben die Energiewende voran. Doch Hammer, Chef von Deutschlands größtem Solarunternehmen EKD und in Leipzig zu Hause, klatscht nicht. Nein, er schlägt die Hände vor die Stirn. „Die Gesetze, die vorgelegt werden, sind völliger Irrsinn. Wer von Technik auch nur ein bisschen Ahnung hat, kann nicht glauben, dass das alles ernst gemeint ist“, holt der Firmengründer und Branchenkenner zu einer vernichtenden Kritik aus.

Grüne befinden sich bundesweit im Umfrage-Tief

Die Stichworte lauten, natürlich, Gebäudeenergiegesetz und Heizungstausch. Aber nicht nur. Es geht um Wärmepumpen, Balkonkraftwerke, Photovoltaik und auch um Stromspeicher, die es nicht gibt. Die Begriffe stehen für viel mehr als nur ein weiteres Gesetz oder den Streit in der Berliner Ampel-Regierung. Sie transportieren eine Weltsicht – und spiegeln inzwischen das Dilemma der Grünen wider.

Eine ihrer Galionsfiguren, Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck, ist binnen weniger Monate vom Krisenmanager zum Buhmann geworden. Bundesweit hat die Partei seit dem vergangenen Sommer etwa ein Drittel an Zustimmung verloren. In Umfragen befindet sie sich im Sinkflug.

Ein Problem, das auch die sächsischen Grünen zunehmend in Bedrängnis bringt. Dabei sind sie im vergangenen Jahr die einzige Partei gewesen, die im Freistaat einen Zuwachs verzeichnen konnte. Der positive Trend, den es bereits seit 2020 gab, hat sich fortgesetzt. Mehr als 3500 Sächsinnen und Sachsen – und damit so viele wie noch nie – sind Mitglied bei den Grünen.

Solar-Unternehmer Mathias Hammer: „Wer von Technik auch nur ein bisschen Ahnung hat, kann nicht glauben, dass das alles ernst gemeint ist.“ © Quelle: EKD

Doch ihnen scheint es immer weniger zu gelingen, in die Köpfe der Menschen vorzudringen – und vor allem, sie zu überzeugen. In den öffentlichen Debatten werden Protagonistinnen und Protagonisten zunehmend vorgeführt, werden die Grünen nicht selten als Verbotspartei gebrandmarkt.

Dabei offenbart sich eine entscheidende Diskrepanz: „Wir müssen auch außerhalb unserer Kernwählerschaft die Menschen ansprechen. Das ist auf dem Land schwieriger als in der Stadt“, bekennt Franziska Schubert, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Sächsischen Landtag. Es müsse überdacht werden, „was wir wie in den Vordergrund stellen“, meint Schubert selbstkritisch. Dazu gehöre, dass grüne Politik „in den Regionen anders rübergebracht wird“.

Ihre Forderung: „Wir können und sollten pragmatischer und bodenständiger auftreten.“ Ein Ansatz, der etwa mit Infoabenden zum Gebäudeenergiegesetz beherzigt wird, wie vor einigen Tagen in Naunhof (Landkreis Leipzig) durch den dortigen Kreisverband.

Grünen-Fraktionschefin Franziska Schubert: „Wir müssen auch außerhalb unserer Kernwählerschaft die Menschen ansprechen. Das ist auf dem Land schwieriger als in der Stadt.“ © Quelle: Anja Schneider

Habeck kommt in dieser Woche nach Sachsen

Ob auch Robert Habeck diese Botschaft schon vorab vernommen hat? Der Bundesminister ist in dieser Woche jedenfalls unter dem Motto „Wer, wenn nicht hier? Handwerk und Hightech“ zu seiner Sommertour durch Deutschland aufgebrochen. Sachsen wird am Donnerstag und Freitag das einzige Ost-Bundesland sein, in das Habeck kommt.

„Ich möchte die Tage nutzen, um vor Ort mit Unternehmerinnen und Unternehmern, den Beschäftigten und den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Ich will hören, wo es gut läuft, aber auch wo es hakt und wo wir besser werden müssen“, kündigt der Bundesminister an.

Im Freistaat stehen unter anderem Treffen mit den Industrie- und Handelskammern, eine Visite beim Halbleiter-Produzenten Infineon sowie im Dachdeckerbetrieb von Handwerkskammerpräsident Jörg Dittrich auf dem Programm. Dem Vernehmen nach wird am Donnerstag auch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Dresden für einen gemeinsamen Besuch bei Infineon zu dem Tross stoßen. Mit anderen Worten: Die Grünen fahren Spitzenpersonal im Freistaat auf.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf Sommertour: „Ich will hören, wo es gut läuft, aber auch wo es hakt und wo wir besser werden müssen.“ © Quelle: Bernd Weißbrod/dpa

Landwirt: Ideologie geht über Fachkompetenz

Für Olaf Kupfer sind derartige Bemühungen nichts als Geplänkel. Der Landwirt aus Neichen im Landkreis Leipzig ist seit etlichen Jahren mit grüner Agrar- und Energiepolitik vertraut – und hat seine Lehren gezogen. „Die Grünen überschätzen sich selbst. Wo Fachkompetenz herrschen müsste, geht es nur um Ideologie. Die Partei sollte sich fragen, ob sie wirklich in der Lage ist zu regieren“, sagt Kupfer. Dabei ist der Betrieb, den er gemeinsam mit seinem Bruder betreibt, so etwas wie ein Vorzeigeunternehmen für erneuerbare Energien.

Die erste Biomasse-Anlage entstand schon vor 15 Jahren, inzwischen steht auch eine zweite. Auf den Stalldächern sind Solarmodule großflächig montiert. Der gesamte Ort, die Schule und die Turnhalle werden auf diese Weise mit Wärme versorgt, und außerdem wird reichlich Biostrom ins Netz eingespeist. Aktuell laufen die Planungen für Windräder und weitere Photovoltaikanlagen.

Ein vorbildliches grünes Unternehmen also? Wenn da nicht die immer neuen Vorschriften wären, die häufig an Gängeleien erinnern würden, erklärt Kupfer: „Man hat den Eindruck, dass Investitionen gar nicht gewollt sind.“ Am Ende werde sich gewundert, so der Landwirt, dass die AfD vor allem auf dem Land gewählt wird – ihn überrascht das nicht: „Es wird Politik für die Städter gemacht, der ländliche Raum spielt eigentlich keine Rolle. Das spüren die Menschen hier und etliche versuchen, sich mit ihrem Wahlkreuz zu wehren.“

Landwirt Olaf Kupfer: „Die Grünen überschätzen sich selbst. Wo Fachkompetenz herrschen müsste, geht es nur um Ideologie.“ © Quelle: Frank Schmidt

Image einer belehrenden Partei verfestigt sich

Genau dieses Grundrauschen ist es, das den Grünen momentan schwer zu schaffen macht. Die Ausgangslage für die Partei bei der nächsten Landtagswahl am 1. September 2024 ist, gelinde gesagt, nicht optimal. Stattdessen scheint sich auch in Sachsen das Image einer belehrenden – und stark ins Leben der Menschen eingreifenden – Partei zu manifestieren.

Unter diesen Vorzeichen werden Landgewinne äußerst schwerfallen. Bei der Landtagswahl 2019 waren die Grünen auf für sie enttäuschende 8,6 Prozent gekommen. Das Ziel hatte Zweistelligkeit gelautet. Genauso war es auch im Herbst 2021 zur Bundestagswahl gewesen. Aktuelle Umfragen sehen die Öko-Partei in Sachsen bei Werten um die acht Prozent.

Schlimmer dürfte aber ein weiteres Ergebnis einer Civey-Umfrage im Auftrag der „Sächsischen Zeitung“ sein: Gefragt danach, ob die Grünen den Menschen zu stark vorschreiben würden, wie sie leben sollten, antworten in Sachsen 86 Prozent der Befragten mit „Ja“. Zum Vergleich: Das bundesweite Resultat auf diese Frage liegt bei 74 Prozent. Hinzu kommt: Lediglich 15 Prozent der Befragten trauen den Grünen überhaupt zu, die wichtigsten Probleme lösen zu können.

Elektrikermeister: Vieles ist nicht zu Ende gedacht

In diese Kategorie reiht sich auch Thomas Vetter, ein weiterer Fachmann, ein. „Vieles ist nicht zu Ende gedacht. Mir kommt es oft so vor, als wollten die Grünen die Naturgesetze außer Kraft setzen“, kritisiert der Elektriker aus Markranstädt (Landkreis Leipzig), der mittlerweile im Ruhestand ist. Vetter zählt Fragen auf, die ihn seit Längerem umtreiben – und auf die er bislang keine zufriedenstellenden Antworten gefunden hat.

Wo soll der Strom für Wärmepumpen, die im Winter sogar beheizt werden müssen, und für zusätzliche E-Autos herkommen, wenn Atom- und Kohlekraftwerke nach und nach stillgelegt werden? Wer garantiert stabile Energiepreise, wenn der Strom ein immer knapperes Gut wird? Wer kümmert sich um die Absicherungen für Balkonkraftwerke, die die Leitungen der Wohnungen und Häuser überlasten und damit zur Gefahr werden könnten? Wer zahlt für die energetische Sanierung von Gebäuden, wenn die Kosten nicht auf die Mieter umgelegt werden sollen? „Das bewegt mich alles sehr“, sagt Vetter, der in diesen Wochen noch mehr liest und schaut, „die Leute sollten sich besser informieren. Unsere Netze sind gar nicht dafür ausgelegt, dass jeder einfach selbst Stromproduzent wird oder sein Auto lädt.“

Elektriker Thomas Vetter: „Unsere Netze sind gar nicht dafür ausgelegt, dass jeder einfach selbst Stromproduzent wird oder sein Auto lädt.“ © Quelle: Wolfgang Sens

Auch das „Theater in der Ampel“ wird Grünen angelastet

Muten die Grünen der Bevölkerung also zu viel zu? Wenn Reformen wehtun, wenden sich die Wählerinnen und Wähler schnell ab. So lautet eine Konsequenz der politischen Arithmetik. Die meisten Menschen wollen mehr Klimaschutz, das haben Umfragen ebenfalls gezeigt, und nur eine Minderheit leugnet den Klimawandel – doch alles soll am liebsten zum Nulltarif und ohne jede Einschränkung des persönlichen Lebensstils sein. Auch das ist eine Erkenntnis der vergangenen Monate.

Genau hier liegt das Dilemma der grünen Politik: Je mehr sie – trotz aller Kritik – durchsetzen wollen, umso schlechter werden ihre Wahl- und Umfrageergebnisse. Dabei müssten die Grünen eigentlich versuchen, auch die Bedürfnisse der breiten Mittelschicht mit abzudecken.

„Wir müssen noch mehr erzählen, warum wir die Dinge so machen, wie wir sie machen“, meint die sächsische Grünen-Fraktionschefin Schubert, „es ist zu einfach gewesen, an uns Bündnisgrünen Kritik zu üben. Wir waren das perfekte Ziel.“ Dabei habe ihre Partei „nichts für den Anstieg der Energiepreise, für den Klimawandel oder für die Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine“ gekonnt. Letztlich sei auch das „Theater in der Ampel“ hauptsächlich auf die Grünen zurückgefallen.

Wählerin: Grüne versuchen zumindest, Lösungen zu finden

Annett Schmidt wird trotz allem zu ihnen halten. Die Frau aus Brandis wählt seit eh und je die Grünen – „weil es um die Existenz von uns allen geht“. Jede und jeder Einzelne habe eine Verantwortung und könne im Kleinen anfangen. „Die Grünen versuchen zumindest, zu Lösungen zu kommen. Sie als Verbotspartei zu bezeichnen, ist einfach zu billig. Ich honoriere die Anstrengungen, die Robert Habeck und seine Leute unternommen haben, um beim Klimaschutz endlich voranzukommen“, sagt Schmidt.

Sie selbst beschäftigt sich gerade mit dem Thema Wärmepumpen, um das Haus ihrer Mutter klimagerecht zu sanieren: Das Gebäude sei zwar über hundert Jahre alt, dennoch könne die neue, leistungsfähige Technik eingesetzt werden. Deshalb richtet Schmidt eine Bitte an die Menschen: „Lassen Sie sich nicht in Panik versetzen. Vieles von dem, was an Kritik geäußert wird, gehört zu politischen Machtspielen.“ Es komme immer darauf an, wie man miteinander umgeht – und dass man miteinander rede, fügt sie noch hinzu.

Grünen-Wählerin Annett Schmidt: „Die Grünen versuchen zumindest, zu Lösungen zu kommen. Sie als Verbotspartei zu bezeichnen, ist einfach zu billig.“ © Quelle: Wolfgang Sens

Solar-Unternehmer: Mehr Vertrauen in Praktiker notwendig

Dagegen wird sich der eingangs erwähnte Photovoltaik- und Wärmepumpen-Unternehmer Hammer aus Leipzig nur schwerlich überzeugen lassen. Was er Robert Habeck, der ja zwei Tage in Sachsen unterwegs sein wird, sagen würde? Der Firmeninhaber aus Leipzig, der rund 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, muss nicht lange überlegen: „Redet mal mit Praktikern. Vertraut Ingenieuren und Handwerkern, was sinnvoll und effektiv für den Klimaschutz ist. Und sagt den Menschen, wie sie das alles bezahlen sollen.“