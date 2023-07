Habeck bewertet persönliches Verhältnis zu Lindner als „supi“

Berlin. Trotz anhaltender Streitereien zwischen den Partnern der Ampel-Koalition hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach eigener Aussage noch immer ein gutes Verhältnis zu Finanzminister Christian Lindner (FDP). „Persönlich läuft es supi“, sagte der Grünen-Politiker am Montag in der Sendung „Frühstart“ von RTL/ntv. „Er ist der Finanzminister, er muss das Geld zusammenhalten. Ich bin der Wirtschaftsminister und würde gerne Initiativen für die Wirtschaft geben“, beschrieb Habeck die Situation.

Für viele grüne Ziele in der Wirtschaft seien Zuschüsse und Kreditabsicherungen notwendig. „Insofern haben wir systemisch sozusagen ein gewisses Spannungsverhältnis“, sagte Habeck. Doch das Persönliche sei davon nicht betroffen. Zuletzt hatte es besonders zwischen den Grünen und der FDP Streit um den Haushalt gegeben.

Im August 2022 ging Habeck zum Beispiel auf Konfrontationskurs mit dem Finanzminister, als er Lindners Steuerentlastungspläne öffentlich kritisierte. Anfang des Jahres belegte dann ein Briefwechsel zwischen den beiden Politikern, wie deren Beziehung unter dem ständigen Schlagabtausch litt. Während Habeck damals die von Lindner vorgelegten Eckwerte „so nicht akzeptieren“ wollte, zeigte der FDP-Politiker sich „überrascht“.

Habeck: Haben im Erscheinungsbild nicht geglänzt

Die Ampel-Regierung steht aufgrund diverser Querelen, stockender Entscheidungsprozesse und scheinbar undurchdachter Gesetzgebungsprozesse seit längerem massiv in der Kritik. Selbst der Bundeswirtschaftsminister zeigte sich zuletzt in der Polittalkshow von Anne Will unzufrieden. Gleichzeitig gab er aber auch zu bedenken: „Die Leistungsbilanz ist nicht nur ordentlich, sondern die ist groß.“ Die Regierung habe Deutschland sicher durch den Winter geführt, eine Gasmangellage vermieden und die Strom- und Gaspreise runter bekommen. Auch die Energie- und Lebensmittelpreise gingen jetzt deutlich runter.

„Aber natürlich haben wir in der Kür, also im Erscheinungsbild der Regierung jetzt nicht geglänzt. Das kann ja keiner behaupten“, sagte Habeck auch vor dem Hintergrund der regierungsinternen Auseinandersetzungen um das Heizungsgesetz. „An der Stelle kann man nicht zufrieden sein.“

RND/dpa/ag