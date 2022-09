An guten Tagen sind Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner wie Hund und Katze, die schon eine Weile gemeinsam in einem Haushalt leben und gelernt haben, die Irritationen zu ignorieren, die der jeweils andere auslöst. Es gibt aber nicht so viele gute Tage. Ständig geraten die beiden Minister aneinander.

Finanzminister Christian Lindner steht auf der Fraktionsebene im Reichstagsgebäude in Sichtweite zum Sitzungssaal der Grünen und kann seinen Ärger nicht im Zaum halten. Ihm werde stets Eigenmächtigkeit vorgeworfen, schimpft der FDP-Chef. Doch jetzt sehe man mal, wie es die anderen hielten. Gerade blinken im ganzen Land die Pushnachrichten auf den Smartphones der Bürgerinnen und Bürger mit dem Ergebnis des Stresstests auf: Alle drei Atommeiler sollen zum Jahreswechsel vom Netz gehen, zwei in Reserve bleiben. Das hatte sich die FDP anders vorgestellt.

Aber eben dieses Ergebnis erläutert Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck gerade in seiner Grünen-Fraktion, während Lindner draußen steht und über kaum mehr Informationen verfügt, als ihm die Medien in diesen Minuten liefern. Habeck hat ihn ausgedribbelt.

Tempolimit, Gasumlage, Übergewinnsteuer, Atompolitik, ...

Habeck und Lindner erinnern mal an das Zeichentrickduo Tom und Jerry, mal an Loriots Herren in der Badewanne. An guten Tagen sind sie wie Hund und Katze, die schon eine Weile gemeinsam in einem Haushalt leben und gelernt haben, die Irritationen zu ignorieren, die der jeweils andere auslöst. Es gibt aber nicht so viele gute Tage. Ständig geraten die beiden Minister aneinander: beim Jahreswirtschaftsbericht, bei der Förderung von E-Autos und dem Ausstieg aus dem Verbrennermotor, beim Tankrabatt, bei der Frage eines Neuanlaufs für das Freihandelsabkommen mit den USA, beim Tempolimit, beim Spitzensteuersatz, bei der Gasumlage, bei der Übergewinnsteuer, beim Abbau der kalten Progression und in der Atompolitik sowieso.

Als nach der Bundestagswahl klar war, dass SPD und Union jeweils nur eine Regierungsmehrheit mit Grünen und FDP gemeinsam schmieden können, entstand das berühmt gewordene Selfie, auf dem Habeck und Lindner mit der heutigen Außenministerin Annalena Baerbock und dem späteren Verkehrsminister Volker Wissing zu sehen sind. Prompt machte der Begriff der Zitruskoalition die Runde – Grün und Gelb, Limette und Zitrone. Das war ein cleverer Schachzug. Es wurde gewitzelt, dass es nun Saures gebe für Olaf Scholz und seine SPD.

Für Scholz Risiko und Vorteil zugleich

Der Kanzler muss sich allerdings keine Sorgen machen, dass sein Vize Habeck und sein Vize-Vize Lindner eines Tages noch Freunde werden, die sich gegen ihn verbünden könnten. Die beiden duzen sich aus der Zeit, als Habeck Grünen-Chef geworden war und pflegen in der Öffentlichkeit einen eher kumpelhaften Umgangston. Über die tiefen Gräben zwischen den beiden hilft der aber auch nicht hinweg. Habeck und Lindner sind die Sollbruchstelle der Ampelregierung. Diese Koalition hat eine Gelb-Grün-Schwäche, die für Kanzler Scholz Risiko und Vorteil zugleich ist.

Das Risiko ist offensichtlich: „Lieber neue Wahlen als neue Schulden“, sagte Lindner im Mai beim Steuerberaterkongress, wo er ein Heimspiel hatte. Eine offene Drohung mit Koalitionsbruch. Wahrscheinlich wird der Finanzminister am Ende seine Position räumen müssen, dass Deutschland im Jahr 2023 die Schuldenbremse wieder einhalten muss. Offen ist die Frage, ob es Lindner gelingt, eine solche Kehrtwende als Pragmatismus und Staatsräson zu verkaufen, wie dies Habeck tun würde. Möglich ist auch, dass er am Ende als Verlierer dasteht, weil er zu lange seinen Prinzipien treu geblieben ist. In jedem Fall wird es wie auch schon in den vergangenen Monaten der Job des Kanzlers sein, seinem Finanzminister den Rücken zu stärken.

In eben dieser Zuständigkeit liegt auch der Vorteil für Scholz. Jede Koalition braucht eine tragende Achse. Bei Merkel waren dies meistens ihre Vizekanzler – erst Franz Müntefering (SPD), dann Guido Westerwelle (FDP), mit Philipp Rösler (FDP) und Sigmar Gabriel (SPD) hat es nicht gut funktioniert und schließlich Olaf Scholz, zu dem das Verhältnis stabil und vertrauensvoll war.

Die Habeck-Scholz-Lindner-Wippe

In der aktuellen Koalition muss man sich das so vorstellen: Scholz sitzt in der Mitte der Achse zwischen Habeck und Lindner und muss ständig darauf achten, dass nichts ins Rutschen gerät. Seinen Balanceakt nutzt der Kanzler, um inhaltlich mal mehr zum einen zu rücken, zum Beispiel in der Atomfrage Richtung Habeck, und mal mehr zum anderen, zum Beispiel beim Thema Schuldenbremse Richtung Lindner. Während die Öffentlichkeit sich manchmal fragt, wo eigentlich Scholz Führung bleibt, steuert der Kanzler aus der Deckung seiner sich zankenden wichtigsten Minister.

Bislang funktioniert das Modell, weil der Kanzler zu beiden Ministern ein vertrauensvolles Verhältnis pflegt. Mit Lindner telefonierte er schon gelegentlich während der Regierungszeit Merkels. Er gewann Lindner früh dafür, dass die FDP eine weitere Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident unterstützt. Bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags im vergangenen Herbst schwante Lindner offensichtlich, dass er Scholz dauerhaft als Verbündeten braucht, um gegen die Grünen und ihren Frontmann Habeck zu bestehen. Er lobte Scholz als „starke Führungspersönlichkeit“, rühmte dessen „inneres Geländer“ und sagte voraus, dieser werde ein „starker Bundeskanzler“. Mit Blick auf Habeck fiel Lindner nur ein, dass es „kontrovers“ zugegangen sei in den Koalitionsverhandlungen.

Scholz und Habeck wiederum sind sich politisch näher und in professioneller Verlässlichkeit verbunden. Für eine persönliche Sympathie zwischen den beiden gibt es indes keine Indizien. Während ihrer gemeinsamen Reise nach Kanada vermieden sie gemeinsame Fotos. Am Rande der Empfänge, Abendessen und Hintergrundgespräche blieben sie auf Abstand. Habeck ist mit seiner Popularität und den guten Umfragewerten seiner Partei im Vergleich zu Lindner die größere Konkurrenz für Scholz. Deshalb platziert sich der Kanzler für das Gleichgewicht auf der Koalitionsachse ein wenig mehr Richtung Lindner.

„Ohne Lindner sagen die nicht mehr als ‚Guten Tag‘“

In ihren rhetorischen Fähigkeiten stehen sich der FDP-Vorsitzende und der Frontmann der Grünen in nichts nach. Beide verfügen über Wortgewalt und ein hohes Sendungsbewusstsein – ihre Art, Botschaften zu setzen wiederum könnte unterschiedlicher nicht sein.

Habeck lässt die Öffentlichkeit an seinen schwierigen Entscheidungsprozessen und Zweifeln teilhaben. Kostprobe: Beim Hochfahren der Kohlekraftwerke ließ er die Nation wissen: „Das bedeutet, so ehrlich muss man sein, dann für eine Übergangszeit mehr Kohlekraftwerke. Das ist bitter, aber es ist in dieser Lage schier notwendig, um den Gasverbrauch zu senken.“ Lindner hingegen präsentiert gerne fertige Lösungen – ob er auch Zweifel an sich und seinen Entscheidungen hegt, verbirgt er vor der Öffentlichkeit. Während Habeck seine Zuhörerschaft meistens rhetorisch umarmt, provoziert Lindner gerne mit klarer Grenzziehung. Den Befürwortern des 9-Euro-Tickets warf er „Gratismentalität“ vor. Noch vor der Bundestagswahl nannte er Habecks Grüne „cremig“ und bezichtigte sie des „Klimanationalismus“. So viel Härte, die bis zur persönlichen Verletzung geht, vermeidet Habeck. Klare Kante kommt bei ihm eher schnodderig daher – „Kriegst Du nicht, Alter“ – sagte er in den Abendnachrichten auf die Frage, ob er bereit wäre finanzielle Anreize zum Gassparen zu setzen.

Auch ihr Führungsstil könnte nicht unterschiedlicher sein. Lindners FDP ist immer noch stark auf ihn als alleinige Führungsfigur zugeschnitten. „Ohne Lindner sagen die nicht mehr als ‚Guten Tag‘“, hieß es bei den Grünen vor dem Wochenende, an dem das dritte Entlastungspaket verhandelt wurde. Lindner hatte Terminschwierigkeiten, weil er eigentlich eine Israel-Reise geplant hatte, die er schließlich absagen musste, damit die FDP eben mehr als „Guten Tag“ sagen konnte. Die Verhandlungen um das Entlastungspaket hätten sicherlich auch nicht ohne Habeck stattfinden können, aber er muss vielmehr Rücksicht nehmen auf seine selbstbewusste Fraktion und seine Parteiführung. Es fällt ihm nicht schwer – Grünen-Parteitage und Fraktionssitzungen umgarnt er rhetorisch ähnlich wie die Öffentlichkeit.

Mitarbeiter beider Häuser reiben sich die Augen

In beiden Ministerien reiben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit dem Start der Ampelkoalition die Augen. Im Finanzministerium wünschen sich die Beamten eigentlich einen unideologischen, ausgleichenden und pragmatisch agierenden Chef – mehr Schatzkanzler als Talkshowminister. Da Lindner aber neben seinem Job als Minister auch eine in den Umfragen abgesackte Partei führt, geht er immer wieder zur Attacke über.

Für die Performance der Grünen ist Habeck nicht mehr hauptverantwortlich, weshalb er sein Amt mit Pragmatismus führen kann. Das wiederum ist man im Wirtschaftsministerium nicht gewohnt: Dort saß eigentlich immer der oberste Lobbyist der Industrie und es ging in dem großen Haus eher bedächtig zu.

Beiden Ministern ist es gelungen, die Führungsspitze ihrer Häuser so aufzustellen, dass das jeweilige Ministerium wie ein Nebenkanzleramt arbeitet. Da Habeck und Lindner klug genug sind, ihre grundverschiedenen Politikansätze nur selten öffentlich eskalieren zu lassen, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf beiden Seiten viel zu tun, den Spin ihrer Chefs unters Volk zu bringen. Als Lindner wegen des Tankrabatts im Feuer stand, verlautete aus Habecks Umfeld, man habe den Finanzminister davor gewarnt, dass der Tankrabatt nicht unbedingt zu den gewünschten Preissenkungen führen werde. Lindner wiederum hat dem Vernehmen nach den Kollegen Wirtschaftsminister schon früh auf die Mehrwertsteuerproblematik bei der Gasumlage aufmerksam gemacht.

Harte Bandagen

Dann stellte sich zudem heraus, dass von der Gasumlage auch Unternehmen profitieren werden, die von der Krise kaum betroffen sind und weiter satte Gewinne schreiben. Angeblich war Habeck wie Lindner das Problem bekannt. Eine Prüfung hatte aber ergeben, dass ein Ausschluss dieser Firmen von der Gasumlage rechtlich nur schwer möglich sei. Lindner hielt zunächst die Füße still, und ließ Habeck seine Gasumlage der Öffentlichkeit verkaufen. Zum Gegenangriff ging der Finanzminister erst über, als das Umfeld von Habeck in Berlin verbreitete, der Wirtschaftsminister habe nur deshalb zur problembehafteten Gasumlage greifen müssen, weil sich Lindner geweigert habe, den Energiekonzern Uniper mit direkten Milliardenhilfen vom Bund zu retten. Das wiederum bestreitet Lindners Umfeld.

Die Auseinandersetzung um den Atomstrom wird mit noch härteren Bandagen geführt als die Debatte um die handwerklich vermurkste Gasumlage. Die Überrumpelungstaktik des Wirtschaftsministers in der Frage des Weiterbetriebs der Kraftwerke lässt Lindner nicht auf sich sitzen. Dafür hat er aber erst einmal das Florett herausgeholt. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung merkt er kurz nach Veröffentlichung der Entscheidung spitz an: „Unsere Städte sind gegenwärtig abends dunkel.“ Dann stellt er die rhetorische Frage: „Wenn diese Vorsichtsmaßnahme der Bundesregierung nötig ist, sollte dieselbe Bundesregierung dann auf sichere und saubere Energie verzichten?“ Ganz sacht hat er damit seinem Rivalen Habeck einen neuen Schwarzen Peter zugeschoben.

