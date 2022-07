Seit Donnerstag sehen die Bürger in Deutschland etwas klarer. Das von Robert Habeck geführte Bundeswirtschaftsministerium erlaubt es Energieunternehmen nämlich, die gestiegenen Gaspreise ab dem 1. Oktober voll an die Kunden weiterzugeben, in Gestalt einer sogenannten Umlage. Der Grünen-Politiker sagt, pro Haushalt sei mit einigen Hundert Euro zusätzlichen Kosten zu rechnen. Fachleute sagen, es könnten auch 1000 Euro oder mehr werden. Sie gehen von einer Vervierfachung der Preise aus.

Die Umlage ist unvermeidlich. Sie folgt den Regeln der Marktwirtschaft. Würden nicht die Kunden mehr zahlen, müsste der Staat einspringen – oder zahllose, wenn nicht alle einschlägigen Energieunternehmen gingen auf kurz oder lang pleite. Schließlich geht es um Milliardensummen.

Diese Umlage ist unvermeidlich – und trotzdem gesellschaftlicher Sprengstoff

Die Umlage ist freilich ebenso gesellschaftlicher, ökonomischer und politischer Sprengstoff. Denn nicht allein Bezieher staatlicher Sozialleistungen stoßen dadurch an Grenzen. Gleiches gilt für die untere Mittelschicht. Beide Gruppen warten nicht nur auf Hilfe aus Berlin. Sie drosseln da, wo sie können, auch längst ihre Konsumausgaben, was weitere Unternehmen in die Krise zieht, die Konjunktur abwürgt und dem Staat, der neben anderem mit steigenden Zinsen kämpft, geringere Steuereinnahmen beschert.

Sicher, die Ampelkoalition hat bereits manche Hilfen bewilligt und will jetzt erst mal deren Wirkung abwarten. Doch das reicht nicht, um den Problemen Herr zu werden und der wachsenden Nervosität in der Gesellschaft zu begegnen. Sie muss für Beruhigung sorgen und den Gruppen gezielter helfen, die auf dem Konto tatsächlich keinen oder fast keinen Puffer haben, statt diffus viele zu bedenken. Und: Sie muss es schnell tun.