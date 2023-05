Vermeintlicher Backstage-Zugang: Jüdischer Verein protestiert mit Flyer gegen Roger-Waters-Konzert in Berlin

Berlin. Der frühere Pink-Floyd-Musiker Roger Waters spielt am Mittwochabend ein Konzert in der Berliner Mercedes-Benz-Arena. Die Deutschlandtour des Musikers steht wegen dessen Unterstützung der israelfeindlichen BDS-Kampagne (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen) in der Kritik. Der jüdische Verein „Werteinitiative“ will nun mit Flyern vor dem Konzert auf die Äußerungen des Musikers aufmerksam machen.

„Pre Concert Backstage“ steht auf den offiziell anmutenden Flyern über einem Konzertfoto von Roger Waters. Der abgedruckte QR-Code führt allerdings nicht zur Registrierung für ein exklusives Meet-and-Greet mit dem Musiker, sondern auf eine Seite der „Werteinitiative“. Der Berliner Verein hat sich dem Kampf gegen Antisemitismus verschrieben. Zu sehen ist auf der Website ein Video, in dem auf die israelfeindlichen und antisemitischen Positionen der von Waters unterstützen BDS-Kampagne und deren Verbindungen zu palästinensischen Terrororganisationen wie der PFLP und der Hamas hingewiesen wird. „Er ist ein Botschafter des Antisemitismus“, heißt es in dem Video über den Musiker.

Am 8. Mai fand vor dem Kölner Dom eine Kundgebung gegen ein Konzert des Musikers Roger Waters statt. Auch die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker sprach dort. © Quelle: IMAGO/NurPhoto

Das steckt hinter BDS

„Wir wollen über Flyer mit Videolink Konzertbesuchern klarmachen: Der Künstler, dem sie gleich zujubeln werden, verbreitet antisemitischen Hass der übelsten Sorte“, sagte der Vorsitzende der „Werteinitiative“, Elio Adler, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Solche Hetze erfährt durch ein Massenpublikum Normalisierung“, kritisierte er. Judenhass dürfe niemals den Anschein von Normalität bekommen, „auch, wenn er künstlerisch verpackt wird“.

Die BDS-Kampagne fordert einen völligen Boykott Israels auf wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und kultureller Ebene. Eine große Mehrheit aus CDU/CSU, SPD, FDP und Grünen im Bundestag verurteilte die BDS-Bewegung 2019 in einer Resolution als antisemitisch. Darin heißt es: „Die Argumentationsmuster und Methoden der BDS-Bewegung sind antisemitisch. Die Aufrufe der Kampagne zum Boykott israelischer Künstlerinnen und Künstler sowie Aufkleber auf israelischen Handelsgütern, die vom Kauf abhalten sollen, erinnern zudem an die schrecklichste Phase der deutschen Geschichte.“

Antisemitische Verschwörungserzählungen und Putin-Verteidigung

Waters ist bereits seit langem einer der prominentesten BDS-Unterstützer und hat schon 2013 mit Auftritten bei seiner damaligen Welt-Tour für Aufsehen gesorgt: Damals ließ er ein riesiges aufblasbares Schwein durch die Konzerthallen schweben, auf dem neben einem Kruzifix und einem islamischen Halbmond auch ein Davidstern abgebildet war. In Interviews verbreitete Waters in der Vergangenheit mehrfach antisemitische Verschwörungserzählungen. So bezeichnete er in einem Gespräch mit der hamasnahen Agentur Shehab News den jüdischen US-amerikanischen Unternehmer und Großspender der Republikaner, Sheldon Adelson, als „Puppenspieler“ hinter Donald Trump. In dem kurz nach der Ermordung von George Floyd durch einen US-Polizisten geführten Interview behauptete Waters außerdem, Israelis hätten der amerikanischen Polizei beigebracht, wie man Schwarze tötet.

Auch zu anderen weltpolitischen Fragen äußert sich Waters regelmäßig: Im Februar dieses Jahres verteidigte er in einem Interview mit der „Berliner Zeitung“ Wladimir Putin und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Auch der Zentralrat der Juden übt deutliche Kritik

Gegen Roger Waters‘ aktuelle Tour regte sich nun nicht nur Protest. In Frankfurt am Main wollte die die Stadtverwaltung ein Konzert des Musikers gänzlich verhindern, das Verwaltungsgericht stoppte den Versuch aber. Ähnliche Versuche gab es auch in Köln und München. Kritik an Waters-Konzerten äußerte auch der Zentralrat der Juden. Dessen Vorsitzender Josef Schuster sagte der „Jüdischen Allgemeinen“: „Roger Waters überträgt seinen Hass auf Israel auch auf Juden, in dem er wissentlich mit Ressentiments spielt.“ Er freue sich über öffentliche Proteste gegen die Auftritte, „die aber leider fast ausschließlich aus dem jüdischen Teil der Gesellschaft kommen“.

Vor der Berliner Mercedes-Benz-Arena will am Mittwochabend nicht nur die „Werteinitiative“ mit ihrer Flyeraktion protestieren. Dort haben sich auch BDS-Unterstützer angekündigt, die unter dem Motto „Roger Waters – we support your support“ für den Musiker demonstrieren wollen.