﻿Machtwort vom Kanzler: Bauen bald zwei Firmen Offshore-Plattformen in Rostock?

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach Informationen der Ostsee-Zeitung das Verteidigungs- und das Wirtschaftsministerium aufgefordert, eine Ansiedlung des Offshore-Plattformbauers Smulders in Rostock möglich zu machen. Und jetzt will sogar noch ein zweites Unternehmen in der Hansestadt Plattformen für Windparks fertigen.

Die Bundesregierung will den Ausbau der Windenergie vorantreiben - nicht nur in der Nordsee wie hier mit dem RWE-Offshore-Windpark Kaskasi, sondern auch verstärkt in der Ostsee.

Rostock. Der Bundeskanzler persönlich mischt sich in den Streit um die Ansiedlung des belgischen Offshore-Plattform-Bauers Smulders in Rostock ein und soll nach Informationen der Ostsee-Zeitung ein Machtwort gesprochen haben. Scholz, so Insider, habe die beiden Minister aufgefordert, eine Lösung zu finden, damit in Warnemünde bald Konverter für Offshore-Windparks gebaut werden können.

Unterdessen gibt es offenbar noch ein zweites Unternehmen, das in der Hansestadt Plattformen für die Energiewende bauen will: Die Meyer-Gruppe aus Papenburg – Mutterkonzern der Neptun Werft – bestätigt Gespräche mit Smulders über eine Kooperation.

Offshore-Plattformen: Ein milliardenschweres Zukunftsgeschäft

Das Thema Smulders beschäftigt Kommunal-, Bundes- und Landespolitik seit Monaten. Das Unternehmen gehört zur französischen Eiffage-Gruppe und hatte sich bereits nach der Insolvenz der MV Werften um das Gelände in Warnemünde beworben. Denn Smulders mit Hauptsitz in Belgien braucht dringend neue Produktionsstandorte. Konverterplattformen für Offshore-Windparks sollen dort gebaut werden.

Ein milliardenschweres Zukunftsgeschäft. Denn die Nachfrage nach den Spezialkonstruktionen steigt. In Europa gibt es nur wenige Standorte, an denen Plattformen gebaut werden – in Belgien, den Niederlanden, Spanien. Zuletzt hatte der Netzbetreiber 50 Hertz einen „mehrere Hundert Millionen Euro“ schweren Auftrag für zwei Plattformen – bestimmt für den Windpark Gennaker vor MV – an Smulders vergeben. Gebaut wird in Belgien und den Niederlanden statt in Warnemünde, wie es Smulders ursprünglich geplant hatte.

In internen Papieren des Schweriner Wirtschaftsministeriums ist die Rede davon, dass Smulders in Warnemünde 300 Jobs schaffen will. Weitere 200 Arbeitsplätze könnten bei Zulieferern entstehen. Von den einst genannten 1000 Beschäftigten ist keine Rede mehr.

Werftgelände in Warnemünde: „Kanzler ist für Smulders“

Für den 8. und 9. März stehen in den Kalendern von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) keine Termine. Zumindest keine öffentlichen. Hinter verschlossenen Türen sollen sich die drei Spitzenpolitiker sehr wohl getroffen haben – zu einer Art Smulders-Krisengipfel. Denn seit Monaten bremst das Verteidigungsministerium, fürchtet Nachteile für sein neues Marinearsenal.

Soll in Sachen Smulders ein Machtwort gesprochen haben: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). © Quelle: Geert Vanden Wijngaert/dpa

Smulders will Flächen des Bundes pachten, direkt neben dem Arsenal. Nun hat der Bundeskanzler sich klar positioniert: „Das Bundeskanzleramt befürwortet eine Ansiedlung der Firma Smulders auf dem Werftgelände in Rostock“, sagte ein Regierungssprecher der Ostsee-Zeitung. Zu Details schweigt das Kanzleramt. Ob das Treffen zu Smulders so stattgefunden hat, ob es ein Machtwort gab – der Regierungssprecher will das weder bestätigen noch dementieren.

Nur so viel ist dann doch noch aus dem Umfeld des Kanzlers zu erfahren: Voraussetzung für die Ansiedlung sei, „dass keine sicherheitspolitischen Gründe, die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr oder die militärische Sicherheit betreffend, dagegensprechen“. Endgültige Klarheit soll es zeitnah geben, sagen Insider.

Millioneninvestitionen vor dem Baustart in Warnemünde?

Bevor Smulders loslegen kann, seien aber enorme Umbau-Arbeiten auf dem Areal nötig: Die Belgier sollen die Flächen rund um die ehemalige Slipanlage der alten Warnow Werft nutzen. Die müsste aber verschwinden, ein Schwerlastkai her. „Der Bau kann zwei, drei Jahre dauern“, heißt es.

Ein weiterer Knackpunkt: Das Marinearsenal fürchtet Einschränkungen durch Smulders – vor allem, was den Lärmschutz angeht. In den Immissionsschutzgenehmigungen für den Standort sei geregelt, wie viel Lärm das Arsenal erzeugen darf, eine Art „Kontingent“. Davon könne die Marine nichts abgeben, Smulders brauche eine eigene Genehmigung.

Werftgelände Warnemünde: Plattformen oder Maschinenräume?

Und Smulders könnte nicht das einzige Unternehmen bleiben, das in Rostock Plattformen baut: Auch die Neptun Werft soll überlegen, in das zukunftsträchtige Geschäft mit erneuerbaren Energien auf hoher See einzusteigen. „Die Meyer-Gruppe will mit Smulders kooperieren. Das macht auch Sinn: Beide wären Nachbarn“, heißt es aus Gewerkschaftskreisen. Peter Hackmann, Sprecher der Werftengruppe aus Papenburg, bestätigt das: „Ja, wir führen gute Gespräche über eine Kooperation. Wir warten auf die Entscheidung des Bundes.“

Die Idee hinter den Kulissen: Die Neptun Werft baut kleine, sogenannte 1-Gigawatt-Konverterplattformen, Smulders hingegen die größeren Anlagen. Beide Unternehmen könnten sich aber beim Bau gegenseitig unterstützen, Synergien nutzen. Aber: Auch Kreuzfahrtschiffe sollen bei Neptun weiterhin gebaut werden. Arosa verhandelt mit der Werft über einen Neubau für die Donau, die Reederei Viking hat bereits ein Schiff in Auftrag gegeben – inklusive Option für weitere Neubauten.

Sollte die Neptun Werft ins Plattform-Geschäft einsteigen, könnte sie dafür den Bau kompletter Maschinenraum-Module für große Kreuzfahrtschiffe an die Kollegen in Papenburg abgeben. In den vergangenen Jahren hatten die Rostocker Schiffbauer diese Module für die Schwesterwerften in Turku und Papenburg zugeliefert, unter anderem für die neuen Luxusliner von Aida, Costa und Disney. Zu solchen Überlegungen äußert sich Hackmann jedoch noch nicht.

Dieser Artikel erschien zuerst in der Ostsee-Zeitung