Roth: Sicherheitsstrategie darf nicht „in der Schublade verstauben“

Berlin. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, hat eine konsequente Umsetzung der neuen Nationalen Sicherheitsstrategie angemahnt. „Die Sicherheitsstrategie darf nicht wie manch anderes Grundlagenpapier in der Vergangenheit in der Schublade verstauben“, sagte Roth dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Denn eine vorausschauende und strategische Außen- und Sicherheitspolitik ist ein Dauerauftrag, die tagtäglich mit Leben gefüllt und konkreten Initiativen umgesetzt werden muss. Das fängt bei der Beschleunigung unserer Visavergabeverfahren an und geht bis zur schnellen und effektiven Umsetzung des Sondervermögens für die Bundeswehr.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Roth: Die Arbeit beginnt erst jetzt

Die Bundesregierung hatte die Nationale Sicherheitsstrategie am Mittwoch in Berlin vorgestellt – mit mehr als einem halben Jahr Verzögerung. „Das lange Verfahren mit etlichen Verzögerungen war der notwendigen Debatte über mehr Strategiefähigkeit in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik sicherlich nicht förderlich“, sagte Roth. „Trotz alledem ist es gut, dass die Strategie nun endlich vorliegt, aber erst jetzt beginnt die eigentliche Arbeit mit der Umsetzung in praktisches Regierungshandeln.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der SPD-Politiker fügte hinzu: „Die Nationale Sicherheitsstrategie ist auch ein Versprechen an unsere Partner in Europa und der Welt, dass Deutschland seiner europäischen Führungsrolle gerecht werden will und muss. Denn die Strategie ist eben kein nationaler Alleingang, sondern eingebettet in einen gesamteuropäischen Ansatz.“

Roth sagte, die Nationale Sicherheitsstrategie sei auch Grundlage für weitere außenpolitische Strategiepapiere, insbesondere die China-Strategie der Bundesregierung. „Die China-Strategie muss eine klare Antwort auf die wachsenden Risiken geben, die von China ausgehen. Denn China ist nicht mehr länger nur ein Markt mit gewaltigem Potenzial, sondern eben auch ein Risiko für unseren Wohlstand und eine Bedrohung für seine demokratischen Nachbarn und für unsere eigene Sicherheit. Deswegen muss Schluss sein mit Deutschlands ‚Business First‘-Mentalität.“

Kritik aus den Ländern

Derweil kritisierte Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) die Art und Weise der Ausarbeitung der Strategie. „Nach monatelanger Verzögerung liegt die sogenannte Nationale Sicherheitsstrategie jetzt auf dem Tisch“, sagte der CDU-Politiker dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Leider hat der Bund die Länder von Anfang an nicht grundlegend und auf Augenhöhe eingebunden.“

Rhein erinnerte an die Aufgaben der Länder beim Schutz der Bevölkerung. „Sicherheit verbinden die Menschen aber immer auch mit der Polizei und dafür sind die Länder zuständig“, betonte er und fügte hinzu: „Kriminalitätsbekämpfung, Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz, Feuerwehren – bei all diesen Themen liegt die Expertise vor Ort. Das gleiche gilt für die Cybersicherheit. Wir schauen uns dieses Papier jetzt mal genau an, aber fest steht: Eine Sicherheitsstrategie ohne Länder ist wie NATO ohne USA.“

Der CDU-Politiker forderte den Bund auf, verstärkt auf die Länder zuzugehen. Das Land Hessen und die Kommunen entwickelten aktuell in enger Abstimmung Sicherheitskonzepte für die Menschen, ergänzte Rhein. „Ziel ist es, die Sicherheitsarchitektur in den Kommunen individuell weiterzuentwickeln und passgenaue Lösungen für Probleme vor Ort zu entwickeln. So einen Kompass für eine Zusammenarbeit wünsche ich mir auch vom Bund. Andernfalls gilt für die Sicherheitsstrategie: Sie ist weder national noch ein Gewinn für die Sicherheit.“