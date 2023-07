US-Demokrat Roy Herron stirbt nach Jetski-Unfall

New York. In den USA ist der ehemalige Vorsitzende der Demokratischen Partei des Staats Tennessee den Folgen eines Jetski-Unfalls erlegen. Roy Herron starb im Alter von 69 Jahren in einem Krankenhaus in Nashville, wie seine Familie mitteilte. Er sei seit einem Zusammenstoß mit einem anderen Jetski am 1. Juli auf dem Kentucky Lake in der Klinik behandelt worden, hieß es. „Roy liebte seine Familie über alles“, sagte Herrons Frau, die Pastorin Nancy Carol Miller-Herron. „Er starb bei dem, was er am meisten liebte – Zeit mit unseren Söhnen und ihren Freunden in der freien Natur von Tennessee zu verbringen, wo sein Geist immer am freiesten war.“

Herron, ein Anwalt aus Dresden (Tennessee), war insgesamt 26 Jahre lang Mitglied des Repräsentantenhauses und des Senats des US-Staats. Dort war er auch Fraktionsvorsitzender der Demokraten. Von 2013 bis 2015 war er Vorsitzender der Partei in Tennessee.

Herron fuhr 225 Kilometer und gab sein letztes Hemd

Zahlreiche Weggefährten bekundeten ihr Beileid. Der ehemalige Vizepräsident Al Gore bezeichnete seinen Parteifreund als „einen lieben Freund“. Joe Hill, ein langjähriger Mitarbeiter der Demokraten in Tennessee, sagte am Sonntag (Ortszeit) der Nachrichtenagentur AP, Herron habe sich politisch für sozial Benachteiligte eingesetzt und sei privat ein guter Mensch gewesen. Er erinnerte sich daran, wie Herron einmal 225 Kilometer zu ihm gefahren sei, nachdem eines von Hills Kindern in einen Autounfall verwickelt war. „Meine Frau Susan fror im kalten Wartezimmer des Krankenhauses, und Roy gab ihr sein Hemd, damit sie es warm hatte.“ Diese Episode zeige, wie anständig Herron gewesen sei.

