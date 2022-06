Ruanda hält an „Flüchtlings-Deal“ mit Großbritannien fest

Trotz scharfer Kritik will das ostafrikanische Land an dem Abkommen mit London festhalten. Demnach sollen Migranten, die illegal ins Vereinigte Königreich eingereist sind, für ihren Asylantrag nach Kigali deportiert werden. Am Dienstagabend hatte der Europäische Gerichtshof den ersten geplanten Flug gestoppt.