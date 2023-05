Putin Straffreiheit zugesichert: zunehmende Irritationen über Südafrikas Kurs

Schwerer Rückschlag für den Internationalen Strafgerichtshof: Die südafrikanische Regierung hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin diplomatische Immunität, also Straffreiheit zugesichert, sollte er vom 22. bis 24. August am Gipfel der Brics-Staaten teilnehmen.

„Dies ist eine Standardgewährung von Immunitäten, die wir für alle internationalen Konferenzen und Gipfeltreffen in Südafrika durchführen, unabhängig von der Teilnehmerzahl“, erklärte das Ministerium für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit im Regierungsanzeiger. „Die Immunitäten gelten für die Konferenz und nicht für bestimmte Personen. Sie sollen die Konferenz und ihre Teilnehmer für die Dauer der Konferenz vor der Gerichtsbarkeit des Gastgeberlandes schützen.“ Im Westen reagiert man dennoch zunehmend irritiert auf Südafrikas Verständnis für den Aggressor.

Brics ist eine lose Organisation, der Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika angehören. Zuvor wurde darüber spekuliert, ob der russische Präsident Wladimir Putin aufgrund des Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) persönlich am diesjährigen Gipfel teilnehmen wird oder nicht.

Südafrika ist als eines von 123 Ländern, die dem Römischen Statut beigetreten sind, verpflichtet, die vom IStGH ausgestellten Haftbefehle zu vollstrecken. Einen Haftbefehl aufheben würde diese Immunität nicht, erklärt das Ministerium.

Keine andere Wahl – außer Verhaftung

Noch im April hatte die südafrikanische Zeitung „Sunday Times“ berichtet, Präsident Cyril Ramaphosa hätte eine spezielle Regierungskommission beauftragt. Diese sei zu dem Schluss gekommen, dass das Land keine andere Wahl habe, als Putin zu verhaften, sollte er zum Gipfel einreisen wollen. „Wir haben keine Möglichkeit, Putin nicht zu verhaften“, sagte ein Regierungsbeamter der „Sunday Times“. „Wenn er hierher kommt, werden wir gezwungen sein, ihn festzunehmen.“

Die Zeitung berichtete, dass Beamte versuchten, das diplomatische Dilemma zu umgehen, indem Putins „virtuelle“ Anwesenheit per Videolink als mögliche Alternative diskutiert wurde. Die Quellen der Zeitung sagten, die einzige Option bestehe darin, dass Putin „über Teams oder Zoom aus Moskau am Gipfel teilnimmt“.

Immunität auch für Al Bashir

Schon einmal war die Regierung in Pretoria ihren rechtlichen Verpflichtungen gegenüber dem Internationalen Strafgerichtshof nicht nachgekommen: So durfte der inzwischen gestürzte sudanesische Präsident Omar al‑Bashir während der Präsidentschaft von Jacob Zuma das Land besuchen, obwohl ein Haftbefehl des IStGH gegen Al Bashir vorlag.

2019: Wladimir Putin (rechts), Präsident von Russland, begrüßt Cyril Ramaphosa, Präsident von Südafrika, in Sotschi im Rahmen des ersten Afrika-Russland-Gipfels. © Quelle: Sergei Fadeyechev/POOL TASS Host

Jüngst betonten hochrangige ANC-Vertreter, die sich zu einem Besuch in Moskau aufhielten, eine „Neuausrichtung der globalen Ordnung“ sei das politische Ziel, um „die Folgen des Neokolonialismus und der zuvor vorherrschenden unipolaren Welt umzukehren“. Präsident Cyril Ramaphosa betonte zwar, sein Land sei im Konflikt Russlands mit der Ukraine neutral, doch jüngst gab es Berichte über verdeckte Waffenverkäufe Südafrikas an Russland.

Als am 23. Februar 2023 in der UN‑Vollversammlung 141 Länder zum zweiten Mal die russische Aggression gegen die Ukraine verurteilten, gehörte Südafrika – wie schon im Jahr davor – zu der kleinen Gruppe von 32 Staaten, die sich ihrer Stimme enthielten.

Einer der Gründe für die Zurückhaltung einiger afrikanischer Staaten ist mit Sicherheit in der wirtschaftlichen und militärischen Abhängigkeit zu Russland zu finden. Christoph Kannengießer, Hauptgeschäftsführer des Afrikavereins der deutschen Wirtschaft

„Einer der Gründe für die Zurückhaltung einiger afrikanischer Staaten ist mit Sicherheit in der wirtschaftlichen und militärischen Abhängigkeit zu Russland zu finden“, sagt Christoph Kannengießer, Haupt­geschäfts­führer des Afrikavereins der deutschen Wirtschaft, zum Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). „Zudem pflegen einige Regierungen Afrikas enge Kontakte mit Russland, welche oftmals bis in die Zeit der Unabhängigkeitsbestrebungen zurückreichen“, so Kannengießer. Etwa 250.000 Menschen aus Afrika studierten bis zu ihrem Zusammenbruch 1991 in der Sowjetunion, darunter spätere Spitzenpolitiker wie Südafrikas Ex‑Präsidenten Thabo Mbeki und Jacob Zuma.

Südafrikas Außenministerin zurückgepfiffen

Zwar hatte Südafrikas Außenministerin Naledi Pandor kurz nach Kriegsbeginn im Februar 2022 Russland dazu aufgefordert, seine Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen. Kurze Zeit später wurde sie jedoch vom Präsidenten zurückgepfiffen.

Seither betont Ramaphosa die neutrale Rolle Südafrikas. „Der Krieg hätte vermieden werden können, wenn die Nato die Warnungen ihrer eigenen Führer und Funktionäre im Laufe der Jahre beachtet hätte, dass ihre Osterweiterung zu größerer, nicht geringerer Instabilität in der Region führen würde“, so Ramaphosas Deutung im März 2022.

Südafrikas Opposition reagierte empört. Deren Anführer John Steenhuisen sagte: „Zum Erstaunen der Welt hat sich derselbe ANC, der einst auf globale Solidarität setzte, um Unterdrückung zu bekämpfen, auf die Seite des Unterdrückers gestellt.“

Waffendeal und viele offene Fragen

Der US‑Botschafter in Südafrika, Reuben Brigety, hatte jüngst den Vorwurf erhoben, dass entsprechende Lieferungen mithilfe des unter russischer Flagge fahrenden Frachtschiffs „Lady R“ abgewickelt worden seien. Dieses habe im Dezember geheim an einer Marinebasis nahe Kapstadt angedockt. Das Schiff steht unter US‑Sanktionen wegen Verbindungen zu einem Unternehmen, das Moskau mit Waffen beliefert und so die russischen Kriegsanstrengungen in der Ukraine befördert hat.

Erwartet wird zudem, dass der russische Außenminister Sergej Lawrow diese Woche an einem Treffen der Außenminister der Brics-Staaten in Kapstadt teilnimmt, dabei sollen „hochrangige Gespräche“ über Putins möglichen Besuch geführt werden. Ramaphosa betonte vergangene Woche, „wir werden uns weiterhin den Forderungen widersetzen, unsere unabhängige und blockfreie Außenpolitik aufzugeben“.