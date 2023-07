﻿Enttäuschung auf Rügen: Binz kündigt juristische Schritte gegen Bau des LNG-Terminals an

Binz. Unmittelbar nach dem Ja des Bundestages zum Bau eines Flüssiggas-Terminals in Mukran hat die Gemeinde Binz juristische Schritte angekündigt. Die Gemeinde Binz will vor das Bundesverwaltungsgericht ziehen, um mit einstweiligen Anordnungen einen Baustopp zu erwirken und die Ausbaggerung der Fahrrinne zum Hafen Mukran zu verhindern.

Für die Pläne, die Ostsee zwischen Rügen und dem Greifswalder Bodden zu einer großflächigen Industrieregion auszubauen, fehlten jegliche Voraussetzungen, so der Anwalt der Gemeinde, Rainer Geulen. Bei dem LNG-Terminal handele sich um eine Störfallanlage, die nach der Seveso-III-Richtlinie der EU einer umfangreichen Risikoüberprüfung bedürfe. Eine Explosion und ein anschließender Flächenbrand würden für die Ostküste Rügens katastrophale Auswirkungen haben.

„Menschen sind bitter enttäuscht“

Zudem sei eine zeitnahe Fertigstellung der geplanten Anlagen auf absehbare Zeit nicht möglich, so der Verwaltungsrechtler weiter. Selbst wenn man eine „Gasnotlage“ unterstellen würde, wären die Anlagen Mukran in absehbarer Zeit nicht betriebsbereit.

Der Juso-Chef von MV und Binzer Marvin Müller, der eine Petition gegen den Terminalbau initiiert hatte, zeigte sich vom Abstimmungsergebnis im Bundestag enttäuscht. „Viele Menschen, auch auf der Insel Rügen, haben sich nach der Bildung der Ampelkoalition einen Wechsel im Politikstil versprochen“, so Müller. „Diese sind nun bitter enttäuscht, genau wie ich.“ Der Umgang mit den Einwänden der Menschen und auch mit der Petition nannte er „beschämend“. Der Bundestag hatte am Freitag mit Mehrheit der Abgeordneten der Regierungskoalition von SPD, Grünen und FDP die Aufnahme Mukrans in das LNG-Beschleunigungsgesetz beschlossen.

BI will Widerstand auf Genehmigungsverfahren lenken

Die Bürgerinitiative „Lebenswertes Rügen“ kündigte an, den Fokus ihres Widerstandes jetzt auf die Genehmigungsverfahren zu richten. „Wir wollen kein LNG-Terminal auf Rügen und wehren uns weiterhin gegen diesen LNG-Irrsinn“, so Sprecher Thomas Kunstmann. Auch in einem beschleunigten Verfahren müssten alle umweltrelevanten Aspekte verlässlich geprüft werden.

Beim Bergamt Stralsund liegen bereits alle Anträge des Pipelinebauers Gascade vor. Ab 17. Juli soll dort die vierwöchige Auslegungs- und Stellungnahmefrist beginnen, so die Behörde. Der Betreiber des Terminals, die Deutsche Regas, hat eigenen Angaben zufolge noch keine Anträge gestellt.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Ostsee-Zeitung“.