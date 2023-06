﻿„Gasversorgung nicht gefährdet“ – wozu dann ein LNG-Terminal an der Ostsee?

Mukran. Die Gasspeicher sind gut gefüllt – selbst die Bundesnetzagentur sagt mit Blick auf den Winter: „Deutschland ist, was die Vorbereitung betrifft, in einer sehr guten Ausgangslage.“ Die Gasspeicherziele würden aller Voraussicht nach für den Winter erreicht. Braucht es da noch das LNG-Terminal auf Rügen?

Nicht nur Anwohner dort haben Zweifel. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) forderte im Bundesrat Antworten vom Bund: Wieso müsse bei dem hohen Füllstand der Speicher und trotz der vorhandenen Terminals an der Nordseeküste ein weiteres in der Ostsee entstehen? Der Bund, so Schwesig, müsse das der Öffentlichkeit erklären.

Sind die Gasspeicher tatsächlich gut gefüllt?

Ja, derzeit sind die Gasspeicher zu 78,8 Prozent gefüllt – und sie füllen sich weiter. Innerhalb der letzten 30 Tage um 7,5 Prozentpunkte. Mitte März und damit zu Winterende waren die Speicher laut Angaben der Bundesnetzagentur zu 64 Prozent gefüllt. Zum Vergleich der März 2022: Damals lag der Füllstand bei 24 Prozent.

Ist das LNG-Terminal in Mukran für die Versorgungssicherheit erforderlich?

Die Versorgung wäre nach derzeitiger Einschätzung der Bundesnetzagentur auch bei einem kalten Winter nicht gefährdet. Allerdings müssten dafür einige Voraussetzungen gelten, so die Behörde. Hohe Importe und niedrige Exporte müssten auf dem aktuell „äußerst vorteilhaften Niveau“ bleiben. Und der Verbrauch müsste um mindestens 20 Prozent geringer ausfallen als der Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2021.

Gas-Verbrauch müsste dauerhaft sinken

Zu einer „kritischen Versorgungssituation“ könne es kommen, wenn bei Kälte die Verbraucher weniger einsparen und die Importe sinken. Die Behörde schlussfolgert: Deshalb brauche es die beiden Anlagen in Sassnitz auf Rügen – als „wesentliche und notwendige Versicherung gegen eine mögliche Gasverknappung oder gar einen Gasmangel im deutschen Marktgebiet.“

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und verschiedene Studien widersprechen. Eine Aufnahme in das Beschleunigungsgesetz? „Unnötig, weil keine Gasmangellage besteht und auch nicht droht“, so Geschäftsführer Sascha Müller-Kraenner. Die DUH sieht im Gegenteil Überkapazitäten. Das Bundeswirtschaftsministerium habe bei seinen Prognosen einen Sicherheitspuffer von 42,4 Milliarden Kubikmeter Gas eingepreist – „eine konstruierte, aber nicht real vorhandene Versorgungslücke“, so Müller-Kraenner.

Sorge vor Anschlägen auf Pipelines

Wie real ist es, dass Importe sinken?

Die Bundesregierung schließt Ausfälle durch mögliche Sabotageakte nicht aus. Beispielsweise auf die Europipe, die norwegisches Gas nach Deutschland bringt. Terroranschläge könne es auch auf die Gasinfrastruktur in Deutschland geben, kontert die DUH. Ein zusätzliches LNG-Terminal an der Ostsee sei keine Versicherung dagegen.

Reicht eine Versorgung über Nordsee-LNG-Häfen aus?

Die Bundesnetzagentur sagt „Nein“ und führt auch technische Gründe an. Aus Lubmin könne Gas „engpassfrei“ zur tschechischen Grenze und nach Süddeutschland geleitet werden. „Diese Route ist in Situationen mit kalten Temperaturen und hohem Verbrauch in Mittelosteuropa und Süddeutschland netztechnisch wichtig.“ Aus dem Nordwesten Deutschlands gebe es diese direkte engpassfreie Verbindung nach Tschechien oder Süddeutschland nicht. Die DUH sagt, das Problem könne gelöst werden, indem man diesen Pipelinekorridor stärkt.

Umwelthilfe: Gasspeicher in Deutschland ausbauen

Wie könnte ein Terminal auf Rügen die Gaslage entlasten?

Mit einer Inbetriebnahme zum Jahreswechsel könnten laut Bundesnetzagentur rund zehn Terawattstunden pro Monat den deutschen Gasmarkt zusätzlich erreichen. Laut Behörde ein wesentlicher Beitrag zur Entspannung der Versorgungslage. „Bei einer angenommenen Inbetriebnahme zum 1. Januar 2024 würden zwei FSRU über die verbleibenden vier Monate der Heizperiode die Speicherfüllstände um circa 15 Prozentpunkte entlasten können“, so eine Behördensprecherin.

Die DUH hat einen anderen Vorschlag: den Ausbau der deutschen Gasspeicher. „Speicher, die im Sommer mit günstigem Gas befüllt werden können, sind die Rückversicherung für Engpässe im Winter“, sagt Müller-Kraenner. Müsse über die Ostsee eingespeist werden, gebe es am LNG-Terminal Swinemünde Kapazitäten. „Rügen ist der Standort, der am schlechtesten für ein LNG-Terminal geeignet ist.“

Dieser Text ist zuerst in der „Ostsee-Zeitung“ erschienen.