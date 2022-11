Rüstungsindustrie: Bundesregierung hat bisher kaum Bestellungen aufgegeben

Mit der Ankündigung der sogenannten Zeitenwende sollte sich auch der Zustand der Bundeswehr verbessern. Doch woran liegt es, dass es Deutschland an Waffen, Munition und Ausrüstung mangelt? Politik und Industrie geben sich in dieser Frage gegenseitig die Schuld.

Der Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV) hat die Warnung des SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil mit einer Beschaffung im Ausland deutlich kritisiert. Es sei vielmehr so, dass die Bundesregierung bisher kaum Munition, Waffen und Ausrüstung bestellt habe, obwohl Unternehmen in Vorleistung gegangen seien, sagte Hauptgeschäftsführer Hans Christoph Atzpodien am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach wachsender Kritik an Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und Kanzler Olaf Scholz (beide SPD) hatte der SPD-Vorsitzende den Ball in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ ins Feld der Rüstungsindustrie gespielt und gefordert, diese müsse zügig Kapazitäten aufbauen, sonst müsse man sich auch im Ausland nach Rüstungsgütern umsehen - in den USA oder anderen Nato-Staaten.

Angebote im Wert von etwa 10 Milliarden Euro

Klingbeil liege „ziemlich falsch“, sagte Atzpodien. Unmittelbar nach der Zeitenwende-Regierungserklärung des Kanzlers habe das Verteidigungsministerium 250 Unternehmen in einer Video-Schalte aufgefordert, alle Möglichkeiten zu mobilisieren, um die Bundeswehr schnellstmöglich „gefechtsbereit“ zu machen. Die Unternehmen hätten binnen einer Woche Angebote für notwendige Ersatzteile, für Munition und andere Güter im Wert von etwa 10 Milliarden Euro vorgelegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Munitionsmangel der Bundeswehr: Kanzleramt plant Gipfel mit Rüstungsindustrie Neun Monate tobt der Krieg in der Ukraine, der die sicherheitspolitische Lage auch für Deutschland komplett geändert hat. © Quelle: dpa

„In den folgenden Wochen und Monaten konnte jedoch kaum etwas bestellt werden, weil im Bund noch das Regime der „vorläufigen Haushaltsführung“ galt“, sagte Atzpodien. Großunternehmen wie auch kleine Mittelständler hätten entschieden, „angesichts der Dringlichkeit auf eigenes Risiko in Vorleistung zu gehen“. So habe ein deutsches Großunternehmen seine Kapazität nahezu verdoppelt und Fertigungslose im Wert von rund 700 Millionen Euro für Munition und Fahrzeuge angeboten, „ohne dass es bisher zu nennenswerten Abschlüssen gekommen wäre“. Ein Mittelständler habe auf eigenes Risiko Vormaterial geordert, dann sei der Beschaffungsauftrag ins Ausland gegangen.

Kritik an Verteidigungsministerin Lambrecht

Unionsfraktionsvize Johann Wadephul hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) für Tatenlosigkeit bei der Beschaffung von Munition verantwortlich gemacht. „Ohne ausreichende Munition ist keine Armee der Welt einsatzbereit. Es ist deswegen ein unfassbares Versagen, dass Ministerin Lambrecht bis dato scheinbar nichts unternommen hat, um die Munitionskrise der Bundeswehr zu beenden“, sagte Wadephul am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Nun versuche das Kanzleramt es mit einem Treffen, „an dem aber scheinbar weder der Kanzler noch die Fachministerin teilnehmen“, kritisierte der CDU-Sicherheitspolitiker. Wadephul: „Neun Monate nachdem der Bundeskanzler eine Zeitenwende postuliert hat, ist damit klar: Es war eine Sonntagsrede, die bisher keinerlei Folgen hatte. Ob aus Unfähigkeit oder Desinteresse ist letztendlich egal, denn es ist verheerend für die Bundeswehr und die Sicherheit unseres Landes wie auch unserer Verbündeten.“

Kanzleramt will Produktionsfragen klären

Im Kanzleramt sollte noch am Montag „auf Beamtenebene“ mit Vertretern der Rüstungsindustrie gesprochen werden, wie die Produktion angekurbelt werden kann. Die Industrie hat in den vergangenen Jahren Kapazitäten abgebaut, nachdem jahrelang wenig bestellt wurde. Auf Fragen nach dem aktuellen Munitionsbestand verweist die Bundesregierung auf die Geheimhaltung. Nach früheren Informationen soll es - je nach Intensität eines Gefechts - teils nur für wenige Tage reichen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bundesregierung äußerte sich am Montag zurückhaltend zu den Beratungen im Kanzleramt. Von einem „Routinetermin“ sprach Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag. „Da geht es um grundsätzliche Produktionsfragen, wie schnell, wie kontinuierlich man so etwas produzieren kann. Aber das ist auf Beamtenebene, dazu kommunizieren wir gar nicht.“

RND/dpa