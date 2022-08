Rufe nach Diplomatie: ehrenwert – aber unehrlich

Machtkampf in Libyen

Machtkampf in Libyen

Mehr als 30 Tote bei Zusammenstößen in Tripolis

Der Machtkampf in Libyen scheint zu eskalieren. Zivilisten geraten zwischen die Fronten. Die Eskalation könnte die weitgehende Ruhe beenden, die in den vergangenen zwei Jahren in Libyen meist herrschte. Das Land war nach dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi 2011 zerfallen.