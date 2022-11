Russische Truppen bereiten sich auf Frontdurchbrüche der Ukrainer vor

RND/dpa

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Damit will die Regierung der russischen Darstellung entgegentreten und Verbündete bei der Stange halten. Moskau wirft London eine Desinformationskampagne vor.

Bereits Mitte Oktober kündigte der Gründer und Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigoschin, den Bau einer befestigten „Wagner-Linie“ in der von Russland besetzten Oblast Luhansk an. Für die Briten ist das das entscheidende Indiz: Russland errichtet gleich hinter der Frontlinie Verteidigungsanlagen, um die ukrainischen Truppen im Fall eines Durchbruchs zu stoppen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein wesentlicher Bestandteil der russischen Verteidigung seien die sogenannten Drachenzähne, die in zwei verschiedenen Werken hergestellt werden, heißt es. Dabei handelt es sich um pyramidenförmige Panzerabwehrstrukturen aus Beton. Das britische Verteidigungsministerium vermutet, Russland werde sie zwischen Mariupol und dem Dorf Nikolske sowie zwischen dem nördlichen Mariupol und dem Dorf Staryi Krym aufstellen, um ukrainische Militärs abzuwehren. Die Drachenzähne sollen zudem nach Saporischschja und Cherson geschickt werden.

Gerüchte um russische Pläne kursieren seit Mitte Oktober

„Russland verstärkt seine Linien in allen besetzten Gebieten“, so die Mitteilung. Nach Ansicht der Briten soll damit wahrscheinlich raschen ukrainischen Vorstößen im Falle von Frontdurchbrüchen vorgebeugt werden. Mariupol komme als Teil einer Landbrücke zur besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim besondere strategische Bedeutung zu.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die russischen Besatzungstruppen in der Ukraine bereiten sich nach Einschätzung britischer Militärexperten auf Durchbrüche der Ukrainer entlang der Front vor. Dafür seien unter anderem rund um die besetzte südukrainische Hafenstadt Mariupol Verteidigungsanlagen errichtet worden, hieß es in dem täglichen Geheimdienst-Update zum Ukraine-Krieg des Verteidigungsministeriums in London am Dienstag.