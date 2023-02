Russen schossen mehrfach irrtümlich russische Flugzeuge ab

CIA-Direktor: China zieht Waffenlieferung an Russland in Erwägung

CIA-Direktor Bill Burns glaubt, China ziehe die Lieferung „tödlicher Unterstützung“ an Russland „in Erwägung“. Eine endgültige Entscheidung über die Lieferung von Waffen an den Aggressor Russland sei aber offenbar noch nicht getroffen worden, so der Geheimdienstchef in einem Interview.