Bericht: Russischer Geheimdienst ist bei Tinder auf deutsche Soldaten aus

Der russische Geheimdienst versucht offenbar, Bundeswehrsoldaten auf der Datingplattform Tinder zu finden, um diesen Informationen zu entlocken. Das war Thema auf einer Tagung von Militärs einiger Nato-Staaten, wie die „Welt“ berichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Auch der Militärische Abschirmdienst bestätigte der Zeitung, „dass Angehörige anderer Nachrichtendienste (zum Beispiel Russland) soziale Medien nutzen, um gezielt Kontakte zu Bundeswehr­angehörigen aufzubauen und zu versuchen, diese abzuschöpfen oder gegebenenfalls anzubahnen“. Tinder gehöre auch zu den verwendeten Plattformen.

Der Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verfassungsschutz: Russische Agenten agieren schwach

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) beschrieb Russlands Geheimdienst­aktivitäten in Deutschland als schwach. Sie seien auf einem Niveau wie zu Zeiten des Kalten Krieges, lässt sich die Behörde in dem Bericht zitieren. Nachdem im vergangenen Jahr 400 Agenten aus Europa ausgewiesen wurden, gingen die übriggebliebenen Spione in Deutschland aggressiv vor. Neben „klassischen Agenten, die als Diplomaten getarnt sind“, seien unter ihnen „auch reisende Agenten oder Illegale, deren wahre Identität verschleiert wird“.

Das BfV rechnet vor allem mit mehr Cyberangriffen, wie sie etwa bei Internetseiten von Ministerien und Polizeistellen vorkamen. Diese wurden lahmgelegt mithilfe sogenannter DDoS-Attacken – also mit übermäßig vielen Anfragen.

Verdächtige Autos bei Ausbildung von Ukrainern

Moskaus Agenten interessieren sich laut BfV besonders dafür, wie man Sanktionen umgeht und Technik für Massen­vernichtungs­waffen besorgt. Die Ausbildung ukrainischer Soldaten scheint ihnen ebenfalls wichtig zu sein. Bei Truppenübungs­plätzen in Bayern und Baden-Württemberg sollen verdächtige Autos und Drohnen gesichtet worden sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/sf