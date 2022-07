Englisch als zweite Amtssprache in Behörden: Städte- und Gemeindebund hält FDP-Vorstoß für kontraproduktiv

Der Städte- und Gemeindebund kritisiert die FDP-Forderung, Englisch als zweite Sprache in Behörden einzuführen. Es gebe in vielen Städten schon jetzt Angebote in mehreren Sprachen. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagt: Kommunen müssten in der Lage sein, „flexibel“ zu reagieren.