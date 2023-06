Ukrainisches Militär: Luftabwehr fängt mehr als 20 Raketen über Kiew ab

Täter erbeuten Schmuck

Betrugstaten in Kiel: Polizei und Stadtwerke warnen vor aktueller Masche

Nach drei Betrugstaten in Kiel warnen Polizei und Stadtwerke vor einer aktuellen Masche. Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter verschafften sich am Montag unter einem Vorwand Zugang zu Wohnungen älterer Menschen und erbeuteten in zwei Fällen Schmuck. Die Polizei hat Beschreibungen der Täter veröffentlicht.