Russische Raketen-Irrläufer treffen polnisches Dorf nahe Ukraine-Grenze - zwei Tote

Zwei russische Raketen-Irrläufer sind Berichten zufolge am Dienstag in der polnischen Ortschaft Przewodów an der Grenze zur Ukraine eingeschlagen und haben zwei Menschen getötet. Ein hochrangiger US-Geheimdienstvertreter bestätigte den Vorfall der Nachrichtenagentur AP. Russische Raketen seien über die Grenze zum Nato-Mitgliedsland Polen geflogen, es habe zwei Tote gegeben, hieß es.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki berief am Abend ein Notfalltreffen des Ministerrats für nationale Sicherheit und Verteidigung ein, schrieb sein Regierungssprecher Piotr Müller bei Twitter. Hintergründe nannte er zunächst nicht.

Fotos sollen Einschlagstelle zeigen

Zuvor hatte der polnische Sender Radio ZET unter Berufung auf inoffizielle Quellen berichtet, die beiden Raketen hätten eine Anlage zum Trocknen von Getreide getroffen, zwei Menschen seien gestorben. Polizei, Staatsanwaltschaft und Armee seien vor Ort. Die Feuerwehr habe zwei Explosionen in dem Ort bestätigt. In sozialen Medien veröffentlichte Fotos sollen die Einschlagsstelle zeigen.

Der lettische Verteidigungsminister Artis Pabriks schrieb am Abend bei Twitter: „Mein Beileid an unsere polnischen Waffenbrüder. Das kriminelle russische Regime hat Raketen abgefeuert, die nicht nur auf ukrainische Zivilisten abzielten, sondern sie landeten auch auf Nato-Territorium in Polen. Lettland steht voll und ganz hinter seinen polnischen Freunden und verurteilt dieses Verbrechen.“

Russland hatte am Dienstag mit über 90 Raketen und Marschflugkörpern das Energiesystem der Ukraine angegriffen und schwere Schäden verursacht.

Es war ukrainischen Militärangaben zufolge der bislang massivste Angriff auf die Infrastruktur seit Kriegsbeginn vor gut acht Monaten.

RND/seb/AP/dpa