Russische und chinesische Bomber fliegen gemeinsame Patrouillen im Westpazifik

Russische und chinesische Bomber sind am Mittwoch gemeinsame Patrouillen über dem Westpazifik geflogen. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, an dem achtstündigen Einsatz über dem Japanischen Meer und dem Ostchinesischen Meer hätten Tu-95-Bomber der russischen Luftwaffe und chinesische H-6K-Bomber teilgenommen.

Moskau und Peking intensivieren militärische Kooperation

Im Rahmen der Übungen landeten die russischen Bomber zum ersten Mal in China, und die chinesischen Bomber flogen zu einem Luftwaffenstützpunkt in Russland, wie es in einer Mitteilung des Ministeriums hieß. Es gab an, die gemeinsamen Patrouillen hätten sich nicht gegen ein anderes Land gerichtet.

Die Übungen schließen sich an eine Reihe gemeinsamer Missionen an, mit denen die wachsende militärische Zusammenarbeit zwischen Moskau und Peking angesichts der Spannungen mit den Vereinigten Staaten unterstrichen werden soll.

RND/AP