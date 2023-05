Russischer Jugendlicher entschuldigt sich für proukrainische Aussage vor laufender Kamera

Der ehemalige ukrainische Parlamentsabgeordnete Anton Gerashchenko hat auf Twitter ein Video geteilt, das zeigen soll, wie ein Jugendlicher sich für proukrainische Aussagen öffentlich entschuldigt. Demnach wurde der junge Mann, der laut Gerashchenko ein Bewohner der Krim ist, von einer Reporterin gefragt, ob er Angst vor einer ukrainischen Gegenoffensive habe. Daraufhin entgegnete der Mann auf Russisch die international verwendete Losung „We stand for Ukraine“ (auf Deutsch etwa „Solidarität mit der Ukraine“).

Anschließend ist zu sehen, wie er sich vor laufender Kamera offenbar für seine Aussage entschuldigt. Er sehe seine Dummheit ein, steht es in englischen Untertiteln geschrieben. Er wolle sich bei allen Bürgern Russlands, dem Land und dem Präsidenten der Russischen Föderation entschuldigen.

Im Video ist ein Banner eingeblendet, auf dem unter anderem das Z-Symbol zu sehen ist, das seit Beginn des russischen Angriffskrieges immer wieder auf Panzern und Fahrzeugen des russischen Militärs aufgemalt wurde.

Gerashchenko schreibt weiter, dass die „Kriegsverbrecherin“ Lvova-Belova gesagt habe, Russland würde keine Kinder für politische Zwecke benutzen. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte im vergangenen September angekündigt, künftig in Russlands Schulen eine vom Kreml genehmigte Version der Geschichte zu unterrichten. Viele Schulkinder im Osten der Ukraine wüssten demnach nicht, dass die Ukraine und Russland bis Anfang der 1990er-Jahre Teil der Sowjetunion gewesen seien.

Putin hatte damals zum landesweiten Schulbeginn in Russland ausgewählte Schülerinnen und Schüler zu einer Unterrichtsstunde in Kaliningrad begrüßt. Der Kremlchef betonte dabei, dass Schulen in Russland und in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine einen von Moskau genehmigten Lehrplan unterrichten sollten.

Seit Beginn des Krieges wird Russland auch für die Verschleppung Tausender ukrainischer Kinder verantwortlich gemacht. Im vergangenen Dezember sprach die Regierung in Kiew von mindestens 13.000 Kindern.

Human Rights Watch bestätigte Deportationen, unter anderem aus Mariupol. Häufig wurden Kinder nach Russland verschleppt, die sich in den Kellern zerbombter Städte versteckt oder in Kinderheimen gelebt haben. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, war in vielen Fällen mindestens ein Elternteil zuvor bei russischen Angriffen getötet worden.

Die von Anton Gerashchenko erwähnte russische Präsidialkommissarin für Kinderrechte, Marija Lwowa-Belowa, wurde vom Besatzungschef von Luhansk, Leonid Pasechnik, zitiert, nachdem Kinder, deren Daten in den lokalen Systemen gespeichert seien, „eine Familie in anderen Regionen der Russischen Föderation finden können“. In Donezk hatte der Leiter der Militärbesatzung angekündigt, Programme „für die Sozialisierung von Jugendlichen“ zu entwickeln.

