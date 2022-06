Die zweite Runde der Parlamentswahl wurde zu einem neuem Paukenschlag des Popu­lismus in Europa: Radikale von links und rechts sind jetzt in Frankreich so stark wie noch nie. Die Mitte gerät in die Zange. Und die Nation, die mehr als andere eine Führungsrolle in der EU beansprucht, droht ihren eigenen Kompass zu verlieren.