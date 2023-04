„Nacht des Terrors“: Mindestens zwölf Tote durch russische Raketen

Kiew. Russland hat am Freitagmorgen nach ukrainischen Angaben knapp zwei Dutzend Marschflugkörper und zwei Drohnen auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und andere Teile des Landes abgefeuert. Von ukrainischer Seite hieß es, es seien mindestens zwölf Menschen getötet worden. In der Zentralukraine sei zudem ein Wohngebäude getroffen worden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einer „erneuten Nacht des Terrors“.

In Uman 215 Kilometer südlich von Kiew schlugen Marschflugkörper in ein neunstöckiges Wohnhaus und Lagergebäude ein. Dabei seien zehn Menschen getötet worden, sagte Innenminister Ihor Klymenko. Nach Polizeiangaben wurden 17 Menschen verletzt. Aus den Trümmern wurden drei Kinder gerettet. Lokale Medien zeigten eines Hauses mit mehreren zerstörten Stockwerken, das in Flammen stand. In Dnipro wurden eine 31-Jährige und ihre zwei Jahre alte Tochter getötet, wie Gouverneur Serhij Lyssak sagte. Außerdem gab es vier Verletzte.

Über Kiew fing die Luftwaffe nach ukrainischen Angaben zwei Drohnen und elf Marschflugkörper ab. Berichte über Verletzte oder Einschläge in der Hauptstadt lagen zunächst nicht vor. Allerdings stürzten Trümmer abgefangener Geschosse auf die Stadt. Es handelte sich um den ersten Angriff auf Kiew seit fast zwei Monaten. Militärchef Walerij Saluschnyj sagte, die Marschflugkörper seien von Flugzeugen über dem Kaspischen Meer abgefeuert worden. Insgesamt habe die Ukraine 21 der 23 Geschosse abgefangen. Dazu kämen die beiden Drohnen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einer „erneuten Nacht des Terrors“ gesprochen. „Terroristen haben Zivilisten als Ziel genommen“, sagte er am Freitag. Selenskyj veröffentlichte dazu Fotos von den Zerstörungen in den sozialen Netzwerken. Ein Wohnblock sei zerstört. „Stand jetzt: sieben Tote, es gibt Verletzte“, sagte er zu diesem Zeitpunkt.

Forderung nach Waffen

„Das russische Böse kann durch Waffen gestoppt werden, unsere Verteidiger tun dies. Und es kann durch Sanktionen beendet werden“, sagte Selenskyj weiter. Er fordert seit langem deutlich mehr Waffen, eine Verschärfung der internationalen Strafmaßnahmen gegen Russland und eine bessere Kontrolle der Umsetzung der bisher erlassenen Exportbeschränkungen in das Riesenreich.

Selenskyj dankte auch der Flugabwehr für den Abschuss von Raketen. Die Ukraine werde die Verbrechen nicht ungesühnt lassen, betonte er. Jede dieser Attacken bringe Russland seiner Niederlage in dem Krieg näher.

