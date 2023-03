Russischer Vizeaußenminister warnt vor Konflikt der Atommächte

Vor einem offenen Konflikt der Atommächte hat der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow jetzt gewarnt. Die USA und die Nato würden den Konflikt in der Ukraine anheizen und seien zunehmend in diese militärische Auseinandersetzung verwickelt, sagte Rjabkow in Genf.

Genf. Der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow hat wegen der westlichen Hilfen für die Ukraine vor einem offenen Konflikt der Atommächte gewarnt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die USA und die Nato heizten den Konflikt in der Ukraine an und seien zunehmend in diese militärische Auseinandersetzung verwickelt, sagte Rjabkow am Donnerstag auf einer Abrüstungskonferenz in Genf. Sie hätten bereits offen erklärt, ihr Ziel sei es, Russland in einem hybriden Krieg zu besiegen. Dies bringe die Gefahr mit sich, dass der Krieg in der Ukraine außer Kontrolle gerate.

+++ Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog +++

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rjabkow sagte, Präsident Wladimir Putins Schritt, den letzten Vertrag auszusetzen, der die Atomrüstung der USA und Russlands begrenzt, sei eine Reaktion auf die Politik der Nato und der USA in der Ukraine. Er wiederholte zudem Putins Warnung, Russland könne seine Atomtests wieder aufnehmen, falls auch die USA dies täten. Die USA seien dafür verantwortlich, dass der Vertrag zum weltweiten Verbot von Atomtests nicht ratifiziert worden sei.

RND/AP