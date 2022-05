Russisches Militär meldet großen Leichenfund in Stahlwerk von Mariupol

Das während der Kämpfe beschädigte Stahlwerk Asvostal ist vom Mariupoler Seehafen aus zu sehen. In den unterirdischen Bunkern wurden russischen Berichten zufolge tote ukrainische Kämpfer gefunden.

Russischen Berichten zufolge sind in den unterirdischen Bunkern des umkämpften Stahlwerks in Mariupol mehr als 150 tote ukrainische Soldaten gefunden worden. Dies berichtete ein Sprecher des russischen Verteidigungsministerium. Russland werde die Toten in Kürze Vertretern der Ukraine übergeben, hieß es.