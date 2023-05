Berlin. Der Rückzug westlicher Firmen aus Russland vollzieht sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und mit unterschiedlichen Auswirkungen. So hat der US-Konzern YUM! Brands jetzt den kompletten Verkauf seiner russischen Schnellrestaurants der Marke KFC (Kentucky Fried Chicken) an russische Unternehmer vermeldet und damit auch das Ende des Namens in Russland besiegelt. Die neuen Eigentümer mussten sich verpflichten, die Kette mit über 100 Restaurants in Rostic’s umzubennen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das heißt, es wird weiterhin Chicken Wings und Pommes geben, bloß unter anderem Namen. Und Henkels Know-how wird künftig weiterhelfen, schmutzige Wäsche zu waschen, wenn auch ohne direkte Beteiligung des Düsseldorfer Konzerns. Henkel hatte im April den Verkauf seiner Geschäfte in Russland an lokale Finanzinvestoren bekannt gegeben. Die Transaktion ist jetzt abgeschlossen, der Verkaufspreis beläuft sich nach eigenen Angaben auf 600 Millionen Euro.

Einziger Unterschied: Vernel, Persil und Co. werden künftig mit kyrillischer Beschriftung angeboten, berichtete die Zeitung „Iswestija“, was der Reinigungskraft wohl keinen Abbruch tun wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Russland ohne Wodka undenkbar

Schwerer haben es da russische Liebhaber der Wodkamarke Absolut, denn der schwedischer Hersteller hat seine Exporte nach Russland komplett gestoppt, nachdem es Druck von Politik und Öffentlichkeit gab. Die Absolut Company beteuerte jedoch, sie könne nicht verhindern, dass ihre Produkte durch Grauimporte weiterhin ins Land gelangten. Doch selbst wenn dies nicht geschieht, ist die Sorge unbegründet, Russland könnte von Platz eins des weltweit höchsten Wodkakonsums verdrängt werden.

Schon vor über 100 Jahren unterliefen die Russen mit ihrem Samogon (Selbstgebrannter) ein Alkoholverbot des Zaren, und auch der Reformer Michail Gorbatschow scheiterte in den 1980er-Jahren kläglich mit dem Versuch, das Land trockenzulegen. Russland ohne Putin ist möglich, Russland ohne Wodka undenkbar.













Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige