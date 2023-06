Aus dem Untergrund gegen den Krieg: Fünf Bürgerrechtsaktivisten, die in Russland Widerstand leisten

Berlin. Trotz der Zerschlagung vieler Nichtregierungsorganisationen (NGO) und massiver Repressionen durch das Regime gibt es in Russland immer noch Antikriegsinitiativen, deren Mitglieder sich mit hohem persönlichem Risiko für Menschrechte einsetzen und gegen die Militarisierung der Gesellschaft stellen. Die in Berlin ansässige Deutsche Sacharow Gesellschaft hält Kontakt zu ihnen und hat einige von ihnen in einem Online-Meeting unter dem Motto „Aus dem Untergrund gegen den Krieg“ über ihre Arbeit berichten lassen.

„Im Westen herrscht die Vorstellung, dass die meisten Russen den Krieg akzeptieren“, sagte die Journalistin Vera Ryklina, die den Youtube-Kanal „О стране и мире“ (“Über das Land und die Welt“) betreibt. Aber das sei nicht richtig. „Es gibt viele Menschen, die gegen den Krieg sind, die dagegen aufstehen, obwohl sie mit starken Repressionen rechnen müssen“, betonte die Autorin.

Manchen droht der Verlust der Arbeit oder des Studienplatzes, anderen drohten direkt Haftstrafen. „Bislang sind schon über 20.000 Menschen in Russland festgenommen worden wegen ihrer Antikriegspositionen“, sagte Ryklina, die bei dem Online-Meeting die russischen Aktivisten vorstellte. Sie traten alle nur mit ihren Vornamen auf, um ihre Identität zu schützen. Und sie baten auch darum, dass keine identifizierenden Details zu Personen und Organisationen genannt werden.

Daria aus Kaliningrad: „Wir werden zu Sündenböcken der Gesellschaft gemacht“

Daria ist eine Menschenrechtsaktivistin und Gründerin einer feministischen Organisation in Kaliningrad (Königsberg). Sie hilft Menschen, die über die an Polen und Litauen grenzende Enklave Russland verlassen wollen, kümmert sich aber auch um Opfer von Gewalt. „Der Krieg bringt eine große Verrohung mit sich“, sagt sie und berichtet, dass geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt in Russland immer mehr zunimmt. „Wir habe es mit einer steigenden Zahl von Selbstmorden zu tun, weil sich die Menschen völlig hilflos fühlen.“

Ihre Organisation kümmert sich vor allem um Frauen und Kinder, aber auch um Homosexuelle und Transgender-Personen. „Sie werden zunehmend zu Sündenböcken der Gesellschaft gemacht, damit man die wachsende Gewalt auf sie kanalisieren kann“, berichtet Daria und ergänzt: „Wir verspüren eine große Nachfrage nach Hilfe und Unterstützung.“

Jekaterina: „Wir sind einfach eine Gemeinschaft von Menschen, die Ukrainern helfen“

Jekatarina engagiert sich bei einer Gruppe Freiwilliger, die Ukrainerinnen und Ukrainer bei der Ausreise aus Russland hilft. „Wir kümmern uns um Menschen aus der Ukraine, die in Russland gestrandet sind, weil sie im Zuge der russischen Okkupation zu uns verbracht wurden oder weil sie selbst geflohen sind und nicht wussten wohin“, berichtete die Aktivistin.

Bisher seien so schon über 10.000 ukrainische Flüchtlinge in die EU evakuiert worden. „Wir haben keinen Apparat und keine Leitung, wir sind einfach eine Gemeinschaft von Menschen, die Ukrainern helfen“, erläuterte Jekatarina und machte auf ein Problem aufmerksam, das viele Flüchtlinge momentan schmerzt. Am 1. Juni ist die vereinfachte Einfuhr von Tieren aus der Ukraine in die EU weggefallen. Hunde, Katzen und andere treue Gefährten der Menschen bräuchten jetzt Pässe, Chips und Impfungen. Doch zum Teil müsse man vier Monate auf eine Impfung warten.

„Wir haben derzeit 200 Familien, die ausreisen wollen und auf die Papiere für ihre Vierbeiner warten“, erläuterte Jekatarina und fügte hinzu: „Solange der Krieg andauert, sollten die aus Russland kommenden ukrainischen Flüchtlinge weiter nach den vereinfachten Regeln in die EU ausreisen dürfen. Das wäre sehr sehr wichtig!“

Pawel unterstützt Bürger mit einer Online-Plattform bei ihren Problemen

Pawel ist ein Aktivist, der eine Onlineplattform leitet, die es ermöglicht, dass Bürger mit dem Staat kommunizieren, zum Beispiel auch mit Abgeordneten. „Viele Menschen wissen gar nicht, dass das möglich ist. 80 Prozent unserer Nutzer kommen aus der Provinz, nicht aus Moskau oder St. Petersburg“, berichtet Pawel. Schon im April 2022 habe es die ersten Anfragen gegeben zur Einberufung zum Wehrdienst. Wie man verhindern könne, an die Front geschickt zu werden, ob man alternativ Zivildienst leisten könne und so weiter.

„Wir benutzen die offizielle Terminologie, verwenden nicht Wörter wie „Krieg“ oder „Front“, erklärt Pawel und fügt hinzu: „Es geht darum, dass die Leute äußern können, womit sie nicht einverstanden sind, ohne hinterher Probleme zu bekommen. Die Bürger in Russland sind es nicht gewöhnt, mit Behörden zu interagieren.“

Netzwerk leistet Aufklärung in politischer Bildung

Kirill koordiniert ein Netzwerk für politische Bildungsprojekte, das in fünf Städten aktiv ist. Er sagt: „Unsere Bevölkerung ist absolut apolitisch. Mama sagt, Politik ist schmutzig. Wir sagen, man muss sich aktiv beteiligen.“ Seit Kriegsbeginn hat sein Netzwerk ständig Aktionen gestartet, um Aufklärung zu leisten, zu informieren.

„Wir wollen zeigen, dass man in der Politik aktiv sein kann“, sagt Kirill und setzt fort, dass gerade nach der Teilmobilmachung im Herbst 2022 die Zahl der Zuhörer stark gestiegen sei. „Die Menschen suchen eine Community, und das bieten wir an.“

Deutsche Sacharow Gesellschaft Die Deutsche Sacharow Gesellschaft wurde im Oktober 2021 in Berlin gegründet. Sie will das Andenken an den Sowjetdissidenten und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow (1921-1989) bewahren und seine Ideen fördern. Dabei geht es besonders um Menschenrechte. In Moskau existierte viele Jahre das Sacharow-Zentrum mit einem wertvollen Archiv. Im März 2023 haben die Moskauer Behörden der Organisation die Räume gekündigt und damit die Arbeit lahmgelegt.

„Kontakte in den Westen sind schwieriger geworden“

Jelena aus St. Petersburg leitet eine NGO, die russische Antikriegsaktivisten mit Vertretern der europäischen Zivilgesellschaft zusammenbringen will. Es geht um Onlineveranstaltungen, wo Russen mit Westeuropäern sprechen können, aber auch um kleine Reisen, die die Menschen zusammenbringen. Es sei allerdings alles sehr schwierig geworden, sagte Jelena und erläuterte, dass selbst langjährige Kontakte in den Westen jetzt ins Stocken geraten sind, weil einstige Partner sich nicht mehr melden, als ob man den Russen nicht mehr traue.

„Neulich hatten wir eine Diskussionsrunde mit einem ehemaligen Aktivisten der Solidarność-Bewegung aus Polen. Der hat unsere Leute verstanden, der weiß, wie es ist, in einem totalitären System leben zum müssen“, erklärte Jelena und fügte hinzu, auch die Kommunikation der NGOs untereinander habe sich verschlechtert, weil unter den Bedingungen der Zensur natürlich alles nicht einfacher geworden sei. „Aber“, so die engagierte Frau, „wir lassen uns nicht unterkriegen, auch wenn wir jetzt weniger Solidarität aus Europa spüren.“