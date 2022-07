Maschine hängt seit Tagen in Köln fest

Bericht: Moskau blockiert offenbar Weitertransport von Nord-Stream-1-Turbine

Das Gazprom-Logo ist auf einer Niederlassung des russischen Staatskonzerns in St. Petersburg zu sehen. (Symbolbild)

Lange hat Russland eine fehlende Turbine für gedrosselte Gaslieferungen nach Europa verantwortlich gemacht. Trotz Sanktionen stünde die Maschine nun bereit: Sie wartet in Deutschland auf den Weitertransport an ihren Einsatzort in Russland. Doch nun scheint Moskau das Interesse verloren zu haben.