Deutsche Firmen füllen mit ihren Steuern weiterhin die russischen Staatskassen

Deutsche Betriebe sind nach US-Firmen die größten ausländischen Steuerzahler in Russland. Das hat eine aktuelle Auswertung der School of Economics in Kiew ergeben, wie die „Tagesschau“ berichtete.

Laut Angaben der Studie belief sich der Umsatz der 262 deutschen Betriebe im vergangenen Jahr auf 23,2 Milliarden Dollar. Dabei zahlten die Unternehmen in Russland 402 Millionen Dollar an Gewinnsteuern. Das entspricht zwei Dritteln aller Steuern, die von in Russland tätigen Unternehmen aus der EU entrichtet wurden. Den Angaben der Kiew School of Economics zufolge handelt es sich hierbei um legale Geschäfte, die nicht von Sanktionen betroffen sind.

Nur US-Unternehmen spielten unter den ausländischen Firmen eine noch größere Rolle als die deutschen Konzerne: Sie sorgten für Umsätze von 40 Milliarden Dollar und zahlten nach Russland eine Gewinnsteuer von 712 Millionen Dollar.

Metro AG ist der größte deutsche Steuerzahler in Russland

Aufgrund des Angriffskrieges gegen die Ukraine ist die Präsenz deutscher Unternehmen in Russland zwar rückläufig, doch einer Untersuchung zufolge sind immer noch etwa zwei Drittel der deutschen Unternehmen, die vor dem Krieg in Russland aktiv waren, im Land tätig.

Der Anteil der westlichen, inklusive der deutschen Unternehmen, die trotz des russischen Angriffs auf die Ukraine und den darauf folgenden Sanktionen in Russland geblieben sind, ist mit vier von fünf Unternehmen sogar noch höher.

Als größter Steuerzahler unter den deutschen Unternehmen hat der Handelskonzern Metro AG im vergangenen Jahr in Russland einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Das Unternehmen betont, dass seine Geschäfte den Erfordernissen der EU-Sanktionen entsprechen. Metro plant, weiterhin in Russland präsent zu bleiben und seine Aktivitäten dort fortzusetzen.

Der Energiekonzern Uniper, der den zweiten Platz hinter Metro belegt, hatte seinen Rückzug dagegen bereits angekündigt. Uniper kam im vergangenen Jahr in Russland noch auf Umsätze von 1,6 Milliarden Euro, was sogar einer Steigerung von rund 20 Prozent gegenüber dem Jahr 2021 entsprach.

Vor allem der Handel mit Tabak und Alkohol durch ausländische Firmen lässt den Umsatz in Russland steigen. Hier sind vor allem Japan International Tobacco und der US-Konzern Philip Morris aktiv.

RND/lb