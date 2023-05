Kreml mit Drohnen angegriffen? „Es wäre nicht die erste Desinformationskampagne“

Berlin/Moskau. Hat die Ukraine versucht, Wladimir Putin mit einem Drohnenangriff zu töten? Eben das behauptet Moskau am Mittwochnachmittag und gibt im gleichen Zuge bekannt, dass zwei Drohnen in der Nacht über dem Kreml abgeschossen wurden. Nach der Meldung verbreiteten sich schnell Aufnahmen des mutmaßlichen Angriff Kiews in den Sozialen Medien. Russland sprach von einem „Terrorakt“ und drohte mit Konsequenzen. Schnell drängt sich der Verdacht einer Inszenierung Russlands auf, denn aus der Ukraine kommen klare Dementis. Ein Angriff auf den Kreml entspräche nicht der Kriegstaktik Kiews.

Kremlsprecher Dmitri Peskow brachte am Donnerstag auch die USA als mitbeteiligt ins Spiel. „Wir wissen, dass die Entscheidung über solche Handlungen und Terrorakte nicht in Kiew getroffen wird, sondern in Washington. Und Kiew führt aus, was ihnen gesagt wird“, sagte er der Nachrichtenagentur Interfax zufolge, ohne dafür Beweise vorzulegen. Die US-Regierung hat den Vorwurf Russlands als „lächerlich“ zurückgewiesen. „Herr Peskow lügt“, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Donnerstag im US-Fernsehen.

Kiew weist Vorwürfe entschieden zurück

Ob die Ukraine tatsächlich versucht hat, den Kreml und Putin mit Drohnen anzugreifen, ist äußerst fraglich. Wie so häufig wies die Regierung in Kiew die Vorwürfe aus Moskau kategorisch zurück. Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Mittwoch: „Wir greifen nicht Putin oder Moskau an. Wir kämpfen auf unserem Territorium. Wir verteidigen unsere Dörfer und Städte.“ Moskau denke sich so etwas aus, weil Russland den Krieg gegen die Ukraine bereits verloren habe.

Selenskyjs Berater Mychajlo Podoljak sagte, ein Angriff auf den Kreml würde keine militärischen Probleme lösen und nachteilig für die Vorbereitungen auf geplante Offensiven sein. „Und was am wichtigsten ist: Es würde Russland erlauben, massive Angriffe auf ukrainische Städte zu rechtfertigen, auf die Zivilbevölkerung, auf Einrichtungen der Infrastruktur. Warum sollten wir das brauchen?“, fragte Podoljak.

Militärexperte tippt auf ein Amateure

Auch der Militärexperte Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations in Berlin hält die Behauptung aus Moskau zu einem ukrainischen Anschlag für unwahrscheinlich. „Ich würde am ehesten auf ein Amateurwerk tippen - entweder aus der Opposition oder von jemandem, der es einfach mal probieren wollte“, sagt Gressel am Donnerstag gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Eine Inszenierung des Kremls schließt er nicht aus.

Der Experte stützt seine These auf ein Video aus den sozialen Medien, welches die Explosion der zweiten Drohne über dem Kreml zeigt. Es sei zu erkennen, wie schlecht die Drohne präpariert gewesen sei. „Es handelt sich um eine kleine, nicht gerichtete und schwach verdämmte Sprengladung, die bei der Explosion mehr oder weniger verpufft“, erklärt Gressel. Wenn die Ukraine tatsächlich einen Anschlag geplant hätte, wäre die Drohne wohl deutlich professioneller vorbereitet worden.

Gegen einen ukrainischen Angriff spreche außerdem die geringe Größe der Drohne. „Mit der Kremlkuppel und den Menschen im Hintergrund, die sich dort aus nicht erkennbaren Gründen befinden, lässt sich ein guter Größenvergleich anstellen“, erläutert der Militärexperte. Ihm zufolge hatte die Drohne Flügel mit einer maximalen Spannweite von zwei Metern. Solche Objekte würden für kleinere Aufklärungsmission oder auch von Hobbyfliegern genutzt. „Die Reichweite einer solchen Drohne ist nicht groß. Sie muss am wahrscheinlichsten im Moskauer Stadtgebiet gestartet worden sein“, schlussfolgert Gressel.

Deshalb seien die beiden Objekte auch nicht von der gut ausgestatteten Moskauer Flugabwehr außerhalb des Stadtzentrums eliminiert worden. „Solche Drohnen kann man aus der Hand starten, beispielsweise von einem Hausdach, um auch eine gute Funkverbindung zu halten“, ergänzt der Experte.

Der Militärexperte Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations in Berlin. © Quelle: seesaw-foto.com

Zweite Drohne offenbar nicht abgeschossen

Verwundert ist Gressel über die Behauptung Moskaus, dass die Drohnen abgefangen worden seien. In dem Video, das die Zerstörung der zweiten Drohne zeigt, sei kein Einfluss von außen zu erkennen, der die Explosion herbeiführte. „Man sieht weder eine Rakete, die sich auf die Drohne zubewegt, noch eine Leuchtspur, die belegen würde, dass auf das Gerät geschossen wurde. Man muss davon ausgehen, dass die Explosion von der Drohne selbst kommt“, sagt der Experte.

Warum sie so frei über dem Kreml explodierte und nicht erst bei Zielkontakt, könne man anhand des kurzen Clips nicht beantworten. „Dafür müsste man direkten Zugang zu den Trümmern haben. Bilder des Kremls, sollten welche veröffentlicht werden, müsste man mit Vorsicht genießen. Es wäre nicht die erste Desinformationskampagne“, warnte Gressel.

Selenskyj weist Vorwürfe des Drohnenangriffs auf den Kreml zurück Nach einem mutmaßlichen Drohnenangriff auf den Kreml beschuldigt Russland die Ukraine, einen Anschlag auf Präsident Putin verübt zu haben. © Quelle: Reuters

US-Denkfabrik vermutet russische Inszenierung

Zu den Motiven einer möglichen Inszenierung Russlands wird derzeit viel spekuliert. Die internationalen Militärexperten des Instituts für Kriegsstudien (ISW) gehen davon aus, dass damit der russischen Öffentlichkeit der Krieg näher gebracht und die Voraussetzungen für eine breitere gesellschaftliche Mobilisierung geschaffen werden sollten. Das kommt auch für Gressel infrage: „Die russische Rekrutierungsmaschinerie setzt auf Freiwillige und bleibt hinter den Erwartungen zurück. Die Vorgabe wird nicht erfüllt. Das ist für Moskau von Nachteil“, sagt er. Auch Selenskyj sagte am Mittwoch, dass der Kreml so versuche, seine Soldaten für den Krieg gegen Kiew zu motivieren.

Die Experten des ISW führten in ihrem Bericht am Donnerstag weiter aus, dass es äußerst unwahrscheinlich sei, dass zwei Drohnen mehrere Luftverteidigungsringe hätten durchdringen und direkt über dem Herzen des Kremls detoniert oder abgeschossen werden können - und das laut Bericht auf eine Art und Weise, die von einer Kamera gut eingefangen werden konnte, um spektakuläre Bilder zu liefern.

„False Flag“-Operation zur Rechtfertigung für geplanten Anschlag auf Selenskyj?

Die Vermutung, dass Russland mit einer Inszenierung und mit einer sogenannten „False Flag“-Operation einen geplanten erneuten Angriff auf Selenskyj rechtfertigen wollen würde, zieht Gressel ebenfalls in Erwägung. „Ich glaube, dass die Russen da in der Vergangenheit nicht viel unversucht lassen haben. Wenn sie es erneut probieren sollten, werden sie den Vorfall wahrscheinlich als Vorwand nutzen“, vermutet der Experte. Bei einer „False Flag“-Operation wird der konkurrierenden Partei etwas vorgeworfen, was man selbst zu verantworten hat.

Vor einem solchen Vorgehen Russlands warnte bereits der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba im Oktober 2022. „Die Russen beschuldigen andere oft dessen, was sie selber planen“, warnte Kuleba auf Twitter. Damals ging es um den Vorwurf der Vorbereitung des Zündens einer „schmutzigen Bombe“ auf ukrainischem Gebiet.

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell zeigte sich am Donnerstag besorgt. Auch er könne sich vorstellen, dass Russland den Vorfall „als Rechtfertigung für weitere Angriffe auf die Ukraine“ nutzen könnte, sagte Borrell am Rande eines Treffens der EU-Entwicklungsminister in Brüssel. „Wir fordern Russland auf, diesen angeblichen Angriff nicht als Vorwand für eine weitere Eskalation des Krieges zu nutzen.“

Dass der Vorfall von unabhängiger Seite aufgeklärt und zugeordnet werden kann, gilt als sehr unwahrscheinlich. Sollte es sich nicht um eine Inszenierung handeln, wird Moskau aber alles daran setzen, dass sich etwas Ähnliches am „Tag des Sieges“ am 9. Mai nicht wiederholt. An dem Tag wird Putin eine Rede halten, zudem ist eine Militärparade geplant. Vermieden werden könnten Drohnenflüge mit Störsendern, so Gressel. „Mich würde nicht verwundern, wenn an dem Tag der Handyfunk überlagert wird. Störsender sind in der Stadt die beste Art, vor allem mit kleinen Drohnen umzugehen.“ Auf die tief fliegenden Objekte zu schießen, sei wegen der Gefahr für die Bevölkerung und der umliegenden Gebäude keine Option.

Planungen für Störaktionen während der Feierlichkeiten könnte es aber dennoch geben. Gressel berichtet, dass aus der Ukraine Preisgelder für sichtbare Friedensbotschaften ausgelobt wurden. „Das wäre sehr peinlich für Moskau.“ Der Experte erwartet den 9. Mai nach dem Drohnenvorfall mit noch mehr Spannung: „Putins Rede am 9. Mai wird Aufschluss darüber geben, was er vorhat“, glaubt er.

Mit Agenturmaterial.

