Russland drosselt Ölförderung nach Preisdeckel

Gehölzarbeiten: Teilsperrung auf der B 76 in Eckernförde

Autofahrer aufgepasst: Auf der B 76 in Eckernförde wird in der nächsten Woche an zwei Tagen eine Richtungsfahrbahn gesperrt. Grund sind Gehölzarbeiten des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr.