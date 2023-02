Durchsuchungen bei deutscher Firma wegen Verstößen gegen Russland-Sanktionen

Ein deutsches Unternehmen steht im Verdacht, über eine Firma in der Türkei elektronische Bauteile nach Russland verkauft zu haben. Diese sollen in Überresten von russischen Raketen gefunden worden sein. Nun kam es zu Durchsuchungen von Geschäftsräumen und Wohnungen der Verdächtigen.

Köln. Die Kölner Staatsanwaltschaft hat seit Donnerstagmorgen die Geschäftsräume dreier Gesellschaften im Rhein-Erft-Kreis sowie die Wohnräume von drei Beschuldigten durchsucht. Sie werden der Umgehung von EU‑Wirtschaftssanktionen gegen Russland verdächtigt. Das berichtet das ARD‑Magazin „Monitor“ unter Berufung auf die Kölner Staatsanwaltschaft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Gegenstand der seit Januar laufenden Ermittlungen seien demnach konkret Geschäftsbeziehungen (Verkauf, Ausfuhr und Lieferung von Waren aus dem IT- und Elektrobereich mit einem Volumen von 15,5 Millionen US‑Dollar) einer Kerpener Gesellschaft mit einem Unternehmen mit Sitz in der Türkei. Das Unternehmen stehe im Verdacht, über eine Firma in der Türkei elektronische Bauteile nach Russland verkauft zu haben, die auch militärisch genutzt werden können. Solche Bauteile sind demnach auch in Überresten von russischen Raketen gefunden worden, die in der Ukraine untersucht wurden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bauteile spielen offenbar große Rolle

Bauteile, wie die von der deutschen Firma verkauften, spielen für das russische Militär offenbar eine große Rolle, heißt es in dem Bericht. Sie seien „das Herzstück russischer Waffen“, so James Byrne vom britischen Think Tank RUSI (Royal United Services Institute) zu „Monitor“.

RND/hsc