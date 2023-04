Bericht: Russischer Energiekonzern Gazprom baut eigene Privatarmee auf

Bekommt die russische Söldnergruppe Wagner in der Ukraine bald Konkurrenz von einer weiteren Privatarmee? Das legt ein Bericht des „Business Insider“ nahe, demzufolge der staatliche russische Energiekonzern Gazprom eine solche Truppe aufstellen will.

Laut dem Bericht habe die russische Regierung bereits Anfang Februar grünes Licht für die Bildung einer Söldnerarmee unter Führung von Gazprom gegeben. Die Truppe soll demnach für die Sicherung des heimischen Energiesektors zuständig sein. Doch auch ein Einsatz im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine scheint im Bereich des Möglichen zu sein.

„Das ‚Wettrüsten‘ zwischen den wichtigsten politischen Akteuren Russlands, die aktiv Privatarmeen nach dem Vorbild der Wagner-Gruppe von Jewgeni Prigoschin aufbauen, wird also weitergehen“, schätzt der ukrainische Geheimdienst laut Pressemitteilung die Situation ein. Demzufolge soll Gazprom 70 Prozent der Anteile an der neuen Söldnertruppe halten.

Russland erlaubt eigentlich keine privaten Militärunternehmen

Private Militärunternehmen sind in Russland eigentlich nicht legal. Dies umgeht die russische Regierung jedoch offenbar damit, dass sie für Gazprom eine konventionelle Sicherheitsfirma erlaubt hat. Laut der Einschätzung von Experten gegenüber „Business Insider“ sei eine neue Söldnertruppe unter dem Vorbild der Gruppe Wagner dennoch denkbar. Gazprom könnte sein großes Kapital für die Beteiligung an Konflikten nutzen.

Ein Einsatz in der Ukraine ist jedoch nicht sicher. Das würde bedeuten, dass die Gazprom-Armee mit den regulären russischen Streitkräften sowie den Wagner-Söldnern konkurrieren müsste. Angesichts der bereits schwierigen Versorgungslage der russischen Einheiten könnte dies zu weiteren Engpässen führen. Zudem sei es nicht leicht, versierte Söldner für ein neues Militärunternehmen zu gewinnen, sagte ein Experte gegenüber „Business Insider“. Denn auch die bereits seit Jahren operierende Gruppe Wagner ist dabei angesichts hoher Verluste in der Ukraine bereits an ihre Grenzen gestoßen.

Die Gruppe Wagner ist zentraler Bestandteil der russischen Invasion in der Ukraine. Sie untersteht dem russischen Unternehmer Jewgeni Prigoschin. Für seine Einheiten hatte der Söldnerchef zuletzt auch Schwerverbrecher in russischen Gefängnissen angeworben. Besonders im Kampf um die Stadt Bachmut in der Region Donezk werden die Söldner aktuell eingesetzt. Dort laufen die derzeit schwersten und blutigsten Kämpfe in der Ukraine mit hohen Verlusten auf beiden Seiten. Aber auch in anderen Teilen der Welt, besonders in Afrika, setzen Regierungen auf die Dienste des Militärunternehmens.

Britische Geheimdienste berichteten bereits Anfang April, dass Russland den Aufbau weiterer Söldner-Truppen für den Krieg gegen die Ukraine plane. Ziel sei, die Wagner-Gruppe in ihrer „bedeutenden“ Rolle zu ersetzen, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. Die militärische Führung Russlands wolle wegen der „hochkarätigen Fehde“ zwischen dem Verteidigungsministerium und Wagner eine Privatarmee, die sie besser kontrollieren könne. „Allerdings erreicht derzeit keine andere bekannte russische Privatarmee die Größe oder Kampfkraft von Wagner“, hieß es.

Söldnergruppe Wagner auf Sanktionslisten der EU

Grundsätzlich findet Russland den Einsatz privater Söldner in der Ukraine dem britischen Ministerium zufolge nützlich. Diese würden besser zahlen und seien effizienter als die reguläre Armee. Zudem habe die russische Führung vermutlich den Eindruck, dass Verluste der privaten Truppen von der Gesellschaft eher toleriert würden als tote und verwundete reguläre Soldaten, hieß es in London.

Die EU-Staaten haben die russische Söldnertruppe Wagner Mitte April wegen ihrer „aktiven“ Beteiligung am russischen Angriffskrieg in der Ukraine auf ihre Ukraine-Sanktionsliste hinzugefügt. Begründet wurde die symbolische Maßnahme in Brüssel damit, die Handlungen der Wagner-Gruppe untergrüben und bedrohten „die territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine“.

Wagner steht bereits seit Ende 2021 auf einer Sanktionsliste der EU. Damals waren schwere Menschenrechtsverletzungen der Hintergrund der Maßnahme. Damit wurden Vermögenswerte eingefroren und verboten, der Gruppe Gelder bereitzustellen. Im Februar hatte die EU zudem elf Personen und sieben Einrichtungen mit Strafmaßnahmen belegt, die mit der Wagner-Gruppe in Verbindung stehen. Einigen davon werden Menschenrechtsverletzungen in der Zentralafrikanischen Republik und im Sudan vorgeworfen, andere gefährden demnach die Sicherheit oder die Stabilität in Mali. Für Personen gilt zusätzlich ein Einreiseverbot in die EU.

