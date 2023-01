Russland: Erneut Anschlag auf Kreiswehrersatzamt

Besuch in El Paso Besuch in El Paso

US-Präsident Biden inspiziert Grenzübergang nach Mexiko und erhält wütenden Brief von Gouverneur

US-Präsident Joe Biden hat am Grenzzaun in El Paso mit Zollbeamten über ihre Arbeit gesprochen. Auf Migranten traf er während seines Besuchs nicht. Allerdings übergab ihm der republikanische Gouverneur von Texas einen Brief, in dem von „Chaos“ an der Grenze die Rede ist und Biden die Schuld dafür gibt.