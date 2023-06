Russland errichtet offenbar provisorische Brücke zur besetzten Krim

Interesse von Schalke 04

Mit 15 Toren und sieben Vorlagen war Steven Skrzybski in der vergangenen Saison torgefährlichster Spieler bei Holstein Kiel. Nun wird der 30-Jährige mit einem Wechsel zu Schalke 04 in Verbindung gebracht. Was KSV-Sportchef Uwe Stöver dazu sagt...