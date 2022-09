Russland erwägt weitere Wartungsarbeiten an Nord Stream 1

Eigentlich sollen die russischen Wartungsarbeiten an der Ostseepipeline Nord Stream 1 am Samstag abgeschlossen sein. Kremlsprecher Dmitri Peskow deutete am Freitag allerdings Gegenteiliges an. Wegen Wartungsarbeiten könne der Kreml einen weiteren Gaslieferstopp nicht ausschließen.