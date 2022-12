Russische Medien melden Explosionen auf Militärflugplätzen – offenbar drei Tote

In Russland wurden am Montag offenbar gleichzeitig zwei Militärflugplätze von Explosionen erschüttert. Wladimir Putin sei informiert, eine Stellungnahme gibt es bislang noch nicht, heißt es in Berichten. Kiew deutet eine Teilhabe an den Detonationen indes an. Erst am Sonntag versprach die Ukraine baldige Drohnentests.

Medienberichten zufolge sollen sich am Montag gleich mehrere Explosionen auf zwei Militärflugplätzen in Russland ereignet haben. (Symbolbild)

Medienberichten zufolge sollen sich am Montag gleich mehrere Explosionen auf zwei Militärflugplätzen in Russland ereignet haben. Bei einer Explosion auf einem Flugplatz in der Region Rasan soll ein Tanklaster in Brand geraten und detoniert sein, so die russische Nachrichtenagentur Tass. Drei Menschen seien gestorben, mindestens fünf weitere wurden verletzt, heißt es. Auch ein Flugzeug sei bei der Explosion beschädigt worden. Die Ursache sei bislang unklar.

Auch im Gebiet Saratow soll sich fast gleichzeitig eine Explosion auf dem strategisch wichtigen Militärflugplatz ereignet haben. „Eine nicht identifizierte Drohne hat einen Flugplatz im Gebiet Saratow angegriffen“, wird etwa das russische Internetportal Baza zitiert. Zwei Menschen seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Eine offizielle Bestätigung gab es am Nachmittag noch nicht. In den sozialen Medien verbreiteten sich indes Videoaufnahmen von Überwachungskameras, die eine helle Detonation zeigen sollen.

Die Militärbasis „Engels“ bei Saratow verfügt über zwei schwere Bomberfliegerregimente, die unter anderem auch Atomwaffen tragen können, so etwa der russische Dienst der „BBC“. Flugzeuge, die auf dem Luftwaffenstützpunkt stationiert sind, starten regelmäßig Marschflugkörperangriffe auf die Ukraine, die hauptsächlich auf Energieanlagen abzielen.

Kreml: Putin ist informiert

Kremlsprecher Dmitri Peskow versicherte am Montag, Wladimir Putin sei über die Vorfälle informiert. Details ließ er jedoch unkommentiert. Der Gouverneur der Region Saratow, Roman Busargin, beruhigte Anwohner lediglich. Es seien „keine Notfälle in den Wohngebieten der Stadt aufgetreten“ und keine zivilen Einrichtungen beschädigt worden, schrieb der Politiker auf Telegram. „Die Informationen über Vorfälle in militärischen Einrichtungen werden von den Strafverfolgungsbehörden überprüft“, fügte er hinzu.

Kiew: Früher oder später kehrt etwas zum Abflugort zurück

Die Ukraine hat ihre Beteiligung an den Vorfällen nicht offiziell bestätigt. Mychajlo Podoljak, Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, schrieb jedoch auf Twitter: „Wenn Sie sehr oft etwas in den Luftraum anderer Länder starten, werden früher oder später unbekannte Flugzeuge zum Abflugort zurückkehren.“

Laut der „BBC“ liegen zwischen der ukrainischen Grenze und den Militärflugplätzen 500 und 700 Kilometer. Offiziellen Angaben zufolge hätten die Streitkräfte der Ukraine keinerlei Mittel für Angriffe einer solchen Reichweite.

Allerdings meldete erst am Sonntag der ukrainische Staatskonzern „Ukroboronprom“ die Fertigstellung einer neu entwickelten Kampfdrohne mit großer Reichweite und Sprengkraft. Die Drohne stünde kurz vor ihrem ersten Test im Kriegseinsatz, wurde eine Konzernsprecherin von ukrainischen Medien zuletzt zitiert. Nach Informationen von „Ukroboronprom“ soll die neue Drohne eine Reichweite von bis zu 1000 Kilometern haben und bis zu 75 Kilo Sprengstoff laden können. Man wolle die Waffe noch vor Jahresende in der Verteidigung gegen Russland einzusetzen.

