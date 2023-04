Am Sonntag ist ein russischer Militärblogger bei einer Explosion in St. Petersburg getötet worden. Russische Medien melden schon nach kurzer Zeit die Festnahme einer Frau, die bereits früher bei Demonstrationen gegen den russischen Krieg in der Ukraine festgenommen worden sein soll.

Russische Ermittler und Polizisten stehen am Tatort nach einer Explosion in einem Cafe. Ein russischer Kriegsberichterstatter ist am Sonntag bei einer Explosion in einem Cafe im Zentrum der russischen Ostseemetropole Sankt Petersburg ums Leben gekommen.

Tod von Militärblogger bei Explosion in St. Petersburg: Polizei nimmt Frau fest

New York. Nach dem Tod eines bekannten Militärbloggers in St. Petersburg ist eine Frau festgenommen worden. Das meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax. Die Frau sei bereits früher im Zusammenhang mit Antikriegsdemonstrationen festgenommen worden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog +++

Sie soll dem Militärblogger Wladlen Tatarskij, der entschieden den Krieg seines Landes in der Ukraine unterstützte, bei einer patriotischen Diskussionsveranstaltung eine ihn darstellende Büste überreicht haben. Anschließend soll sich in dem Café in der zweitgrößten russischen Stadt die Explosion ereignet haben. Die Zahl der Verletzten stieg unterdessen nach Angaben des russischen Gesundheitsministeriums auf etwa 30. Das russische Ermittlungskomitee eröffnete eine Untersuchung wegen Mordes.

Der Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Explosion in St. Petersburg: Frau soll zuvor bereits zum Gehen aufgefordert worden sein

Berichten zufolge wurde die Verdächtige vor der Detonation von Wachleuten aufgefordert, den Saal zu verlassen. Eine Zeugin sagte, es sei bereits vermutet worden, dass es sich bei dem vermeintlichen Geschenk um einen Sprengsatz handeln könnte. Die Frau habe jedoch beim Hinausgehen mit dem Militärblogger gescherzt und ihm die Statuette überreicht. Nachdem dieser sie auf einem Tisch abgestellt habe, sei es zu der Explosion gekommen.

Eine patriotische russische Gruppe, die die Veranstaltung organisiert hatte, erklärte, sie habe Sicherheitsvorkehrungen ergriffen, die sich „leider als nicht ausreichend erwiesen“ hätten.

Ist die Ukraine für den Tod von Maxim Fomin alias Wladlen Tatarskij verantwortlich?

Tatarskij berichtete regelmäßig aus der Ukraine und aus dem Kreml. Tatarskij ist das Pseudonym von Maxim Fomin, dem auf Telegram mehr als 560.000 Menschen folgten. Er war für seine flammende Kriegsrhetorik bekannt. Nach der völkerrechtswidrigen Annexion von vier Regionen der Ukraine durch Russland im vergangenen Jahr postete Tatarskij ein Video, in dem er ankündigte: „Wir werden jeden besiegen, jeden töten, jeden berauben, bei dem das nötig ist. Es wird alles so sein, wie wir es mögen.“

Selenskyj zieht Bilanz nach 400 Tagen Krieg in der Ukraine Trotz tausendfachen Tods und großer Zerstörung spricht Präsident Selenskyj mit Stolz vom Heldentum seines Landes. © Quelle: dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das russische Innenministerium erklärte, alle zum Zeitpunkt der Explosion in dem Café Anwesenden würden bezüglich einer möglichen Beteiligung überprüft. Das russische Außenministerium hat eine mögliche Verwicklung der Ukraine in den Fall nahegelegt. Maxim Fomin habe sich mit seinen Aktivitäten rund um den Krieg in der Ukraine den Hass Kiews eingebracht, sagte Außenministeriumssprecherin Maria Sacharowa. Der im ukrainischen Donbass geborene Tatarskij und andere Militärblogger seien schon länger mit Drohungen aus der Ukraine konfrontiert gewesen. Wenngleich die Tat zunächst niemand für sich reklamierte, legten auch andere prorussische Militärberichterstatter eine Verwicklung der Ukraine nahe.

Der nationalistische Ideologe Alexander Dugin hat den in St. Petersburg getöteten Wladlen Tatarskij als „unsterblichen“ Helden gerühmt. Er sei gestorben, um das Leben des russischen Volkes zu retten. Die Behauptung einer ukrainischen Urheberschaft spiegelte sich auch in den Worten Dugins wider. „Es darf keine Gespräche mit den Terroristen geben, außer über ihre bedingungslose Kapitulation“, sagte er. „In Kiew muss eine Siegesparade stattfinden“.

Die Tochter Dugins, Darja Dugina, war im vergangenen Jahr bei einem Anschlag in der Nähe von Moskau getötet worden, für den die russische Seite die ukrainischen Geheimdienste verantwortlich machte.

Kiew glaubt an Tat der russischen Opposition

Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak spekulierte vor der Festnahme, dass innerrussische Opposition gegen die Invasion des Kremls in die Ukraine für die Tat verantwortlich sei. „Spinnen fressen einander in einem Einmachglas auf“, schrieb Podoljak auf Englisch auf Twitter. Die Frage, wann inländischer Terrorismus zum Instrument interner politischer Kämpfe werden würde, „war eine Frage der Zeit“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 kam es in Russland zu verschiedenen Bränden und Explosionen ohne klaren Bezug zu dem Konflikt.

RND/AP/sic