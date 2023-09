„Zusammenarbeit auf internationaler Arena“

Russland sichert China Unterstützung zu - und fordert Kooperation gegen den Westen

Der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats in Russland, Nikolai Patruschew (r.), begrüßt Chinas Außenminister Wang Yi (l.) bei einem Treffen in Moskau.

Bei einem Treffen mit Chinas Außenminister Wang Yi hat Moskau Peking eine enge Zusammenarbeit zugesichert. So will Russland etwa Chinas Ansprüche in Taiwan unterstützen. Umgekehrt will Moskau mit Peking eine Achse gegen den Westen bilden.