Russisches Militär greift Ziele in neun ukrainischen Regionen an

Das russische Militär hat nach ukrainischen Angaben Ziele in neun Regionen im Süden, Norden und Osten der Ukraine angegriffen. Dabei wurden innerhalb der vorangegangenen 24 Stunden mindestens drei Zivilisten getötet, wie das ukrainische Fernsehen am Samstag unter Berufung auf die Gouverneure der betroffenen Regionen berichtete.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

In Donezk im Osten des Landes kamen zwei Menschen durch russischen Granaten- und Raketenbeschuss ums Leben, wie Gouverneur Pavwlo Kyrylenko in einem Telegramm-Update mitteilte. 14 weitere wurden verletzt. Einige der Opfer waren auf einen Einschlag russischer Raketen in der Stadt Torezk zurückzuführen, wo am Freitag nach Angaben des Gouverneurs 34 Häuser, zwei Kindergärten, eine Ambulanz, eine Bibliothek und ein Kulturzentrum beschädigt wurden.

Sieben Jugendliche in der Stadt Isjum verwundet

Gouverneur Oleh Synjehubow berichtete von sieben Jugendlichen, die am Freitagabend in der Stadt Isjum im Nordosten Splitterwunden erlitten hätten, als eine Antipersonenmine explodierte. Alle wurden nach Angaben des Gouverneurs im Krankenhaus versorgt und waren nicht in Lebensgefahr.

Ukrainische Vertreter in der Region Sumy im Norden teilten mit, die russischen Truppen hätten in der Nacht Siedlungen in der Nähe der Grenze sowie die Stadt Marhanez beschossen, die an das Kernkraftwerk Saporischschja grenzt. Kiew wirft Moskau seit langem vor, das Kraftwerk, das die russischen Streitkräfte zu Beginn des Krieges eroberten, als Ausgangspunkt für Angriffe auf die ukrainischen Gebiete jenseits des Dnipro zu nutzen.

RND/AP