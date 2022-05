Große Gegenoffensive im Sommer angekündigt: Erobert die Ukraine schon bald ihr Land zurück?

Den Donbass weitgehend erobert, den Süden seit Wochen besetzt: Die russischen Streitkräfte haben in der Ukraine innerhalb von 100 Tagen große Gebiete eingenommen. Doch die Ukraine kündigt eine große Gegenoffensive an. Ist das Land bald wieder in ukrainischer Hand?